Lilium lève 240 millions de dollars pour lancer son taxi volant en 2025

La compagnie aérienne à l’origine d’un prototype de taxi volant Lilium annonce avoir levé plus de 240 millions de dollars à l’occasion d’un tour de table mené par Tencent, investisseur historique, avec la participation d’Atomico, Freigeist et LGT, qui avaient eux aussi déjà investi chez Lilium. La startup allemande revendique désormais un financement total de plus de 340 millions de dollars depuis son lancement en 2015.

Fondé par quatre ingénieurs, Daniel Wiegand, Sebastian Born, Matthias Meiner et Patrick Nathen, Lilium conçoit et construit des services de mobilité aérienne. La startup est à l’origine du prototype Lilium Jet, un avion de cinq places destiné aux trajets régionaux, plus rapide que les trains ou la voiture. Entièrement électrique, le Lilium Jet a volé pour la première fois en mai 2019 et peut atteindre des vitesses supérieures à 100km/h. Si des pilotes devraient être présents dans un premier temps, le jet est voué à devenir autonome.

«Assurer la mobilité aérienne régionale dès 2025 »

La startup basée à Munich ambitionne de commercialiser son service de taxis volants en 2025 dans plusieurs régions à travers le monde. Ces nouveaux fonds lui permettront de soutenir le développement du Lilium Jet jusque là et de préparer la production en série des installations de fabrication du véhicule. « Les nouveaux fonds nous permettront de faire de grands pas vers notre objectif commun, qui est d’assurer la mobilité aérienne régionale dès 2025 », commente Christopher Delbrück, directeur financier de Lilium.

Le Chief eXploration Officer de Tencent David Wallerstein a également commenté le rôle d’investisseur principal du géant chinois: « chez Tencent, nous nous engageons à soutenir les technologies qui, selon nous, ont le potentiel pour relever les plus grands défis auxquels notre monde est confronté ».

Si des géants de l’aviation à l’instar d’Airbus et Boeing se sont lancés dans la course aux taxis volants, d’autres startups spécialisées dans la mobilité comme Uber misent également sur cette technologie. Le géant américain prévoit par ailleurs de lancer ses premiers taxis volants en 2023 à Los Angeles et à Dallas aux Etats-Unis.

Lilium : les données clés

Fondateurs: Daniel Wiegand, Sebastian Born, Matthias Meiner et Patrick Nathen

Création: 2015

Siège social: Munich, Allemagne

Effectifs: 400

Secteur: aviation

Activité: taxi volant

Financement: 240 millions de dollars à l’occasion d’un tour de table mené par Tencent, investisseur historique, avec la participation d’Atomico, Freigeist et LGT, qui avaient eux aussi déjà investi chez Lilium.