Lime lève 523 millions de dollars et vise une entrée en Bourse en 2022

Après avoir vu son activité fortement freinée en 2020 par la pandémie de Covid-19, Lime repart à l’offensive. La licorne californienne, leader mondial des trottinettes et vélos électriques en libre-service, annonce en effet une levée de fonds de 523 millions de dollars. Dans le détail, 418 millions de dollars sont injectés sous forme de dette convertible provenant d’Abu Dhabi Fund for Development (ADFD)​, de Fidelity Management et d’Uber. Cette dette sera automatiquement convertie en actions lorsque l’entreprise entrera en Bourse. Les 105 millions de dollars restants prennent la forme d’un prêt à terme garanti souscrit auprès d’UBS O’Connor.

Il n’est pas surprenant de voir Fidelity et Uber remettre au pot dans la mesure où il s’agit des principaux investisseurs de Lime. En 2019, Fidelity était en effet à la baguette pour diriger une série D de 310 millions de dollars, tandis qu’Uber était venu au secours de la start-up américaine en pleine crise sanitaire au travers d’un investissement de 170 millions de dollars. Dans le cadre de cet accord, Lime avait d’ailleurs acquis Jump, la division d’Uber qui proposait des vélos et des trottinettes électriques en libre-service. Une opération indispensable à la survie de la société, qui a été contrainte de se séparer d’une partie des effectifs l’an passé, comme son rival Bird.

Une nouvelle génération de trottinettes et de vélos dotés de batteries amovibles

Lancée en juin 2017 par Toby Sun, Brad Bao, Adam Zhang et Charlie Gao, Lime est l’une des figures majeures de la micro-mobilité qui bouleverse les déplacements urbains. Après avoir proposé des vélos en libre-service à ses débuts, la société a pris une envergure mondiale en déployant des milliers de trottinettes électriques dans les métropoles du monde entier. Mais la rentabilité est un Graal très difficile à atteindre dans le secteur de la micro-mobilité, alors que la durée de vie moyenne des trottinettes électriques est relativement faible. Celle-ci n’excède pas trois mois, selon une étude du cabinet de conseil Boston Consulting Group (BCG). Or il faut 115 jours, soit près de quatre mois, pour amortir le coût d’acquisition d’une trottinette.

Dans ce contexte, Lime mise sur «Gen 4», sa dernière génération de trottinettes et de vélos à assistance électrique qui embarquent des batteries amovibles. Avec cette nouvelle gamme, la maintenance des engins s’en retrouve fortement simplifiée puisque ces batteries sont similaires pour les trottinettes et les vélos. De plus, la durée de vie de la «Gen 4» est supérieure à cinq ans sur le papier. Reste désormais à savoir si ce sera le cas dans la réalité pour l’entreprise qui revendique 250 millions de trajets depuis sa création.

Lime dans les pas de Bird en Bourse ?

Le nouveau financement doit permettre à Lime de poursuivre ses investissements dans la technologie pour rendre ses trottinettes et vélos plus robustes et améliorer leurs batteries. Il est également question pour la licorne américaine, présente dans 200 villes à travers le monde, de renforcer son empreinte mondiale avec une expansion accrue en Amérique du Nord et en Europe, et une percée au Moyen-Orient.

Sur un marché de la micro-mobilité très concurrentiel, où son concurrent allemand Bird s’est d’ailleurs renforcé il y a quelques jours en levant 200 millions de dollars, Lime envisage d’effectuer son entrée en Bourse l’an prochain. Il n’est pas encore précisé si l’opération prendra la forme d’une introduction traditionnelle ou d’un accord avec un SPAC, une coquille vide introduite en Bourse dans le seul but de fusionner avec une société non-cotée. Cette méthode qui a le vent en poupe a d’ailleurs séduit Bird, rival américain de Lime, qui entre en Bourse via une fusion avec Switchback II Corporation qui valorise la société à hauteur de 2,3 milliards de dollars.

Lime : les données clés

Fondateurs : Toby Sun, Brad Bao, Adam Zhang et Charlie Gao

Création : 2017

Siège social : San Mateo (Californie)

Secteur : Mobilité urbaine

Activité : service de partage de trottinettes électriques et de vélos en free-floating

Financement : 523 millions de dollars en novembre 2021…