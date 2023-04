Lime retirera ses trottinettes des pavés parisiens au mois d’août

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

L’opérateur de trottinettes électriques en libre service Lime, qui doit retirer ses 5.000 appareils des rues de Paris d’ici le 1er septembre, a prévu de tout miser sur le vélo en libre service pour maintenir son activité dans la capitale, a annoncé l’entreprise mercredi.

« On fait tout pour sécuriser les emplois et rebondir sur l’activité vélo », a insisté le directeur général France de Lime, Hadi Karam, lors d’une conférence de presse organisée dans les locaux de l’entreprise.

Lime, qui emploie 250 salariés dans son entrepôt parisien, espère donc conserver tous ses salariés grâce à ses 10.000 vélos à assistance électrique en libre service.

Début avril, une votation organisée par la mairie de Paris a décidé de bannir les trottinettes en libre service des rues de la capitale.

« Progressivement, on va les retirer au mois d’août. Aucune ne sera jetée et elles seront envoyées sur nos autres marchés », a indiqué Hadi Karam, précisant « privilégier nos marchés européens ».

« On est capables d’absorber ce choc financier », a-t-il soutenu, indiquant que l’activité vélo seule était elle-même rentable. Sans préciser le nombre d’utilisateurs ou de trajets réalisés tous les ans, Lime indique que l’usage de leurs vélos a bondi de 80% entre 2021 et 2022.

« On n’utilise pas l’activité trottinette pour compenser l’activité vélo », a assuré M. Karam. « On est confiants et on souhaite prendre ce petit risque de maintenir nos effectifs (…) pour renforcer le dispositif vélo », a dit le dirigeant, indiquant tout de même qu’ils évalueraient la situation d’ici la fin de l’année.

En France, Lime opère dans deux autres villes seulement, au Havre avec des trottinettes électriques et à Marseille, avec une offre vélos plus trottinettes. L’entreprise est en revanche implantée dans 250 villes dans le monde.

A Paris, la relation avec la ville a été « carrément interrompue », selon Xavier Miraillès, directeur des affaires publiques du groupe en France.

« Maintenant que la votation est passée, on a bon espoir de retrouver ce dialogue avec la ville de Paris », a-t-il souhaité, dans la perspective du développement du service vélo. Il a indiqué que des rencontres récentes avec des élus parisiens avaient eu lieu.

Le groupe californien aimerait aussi étendre son activité au-delà des frontières du périphérique en implantant son activité dans des communes autour de Paris.