« Les secrets de la Cap Table : comment anticiper la valorisation et la dilution de votre entreprise »

La Cap Table est l’un des outils les plus importants dont dispose une entreprise pour gérer efficacement son capital et ses investisseurs. Pour les entrepreneurs, il est essentiel de maîtriser la Cap Table afin de projeter l’évolution de la détention du capital et de prendre des décisions éclairées lors des négociations avec des investisseurs.

Mais qu’est-ce que la Cap Table exactement ? C’est un registre de tous les actionnaires de l’entreprise et de la part de capital qu’ils détiennent. Cela peut sembler simple, mais cela devient rapidement compliqué avec l’entrée de nouveaux actionnaires, les augmentations de capital et les plans de BSPCE pour les salariés. C’est pourquoi une Cap Table bien gérée est un élément clé pour la croissance et la réussite de l’entreprise.

Prenons l’exemple d’une startup fictive qui a démarré avec trois co-fondateurs détenant chacun 33% du capital. Ils ont ensuite levé 300K€ auprès de Business Angels à une valorisation Pre-money de 1,5M€, portant la valorisation Post-money à 1,8M€. Les co-fondateurs ont ouvert leur capital de 16,7%. Ensuite, un fonds VC a investi 2,5M€ à une valorisation Pre-money de 6M€, portant celle-ci à 8,5M€ Post-money. La startup a ainsi ouvert 29,41% de son capital, diluant les actionnaires historiques (fondateurs et BAs) du même %.

Maintenant, imaginez un investisseur potentiel examinant cette Cap Table. Que recherchera-t-il ? Tout d’abord, il voudra savoir si la répartition du capital initial entre les co-fondateurs est équitable et si chaque fondateur a apporté une contribution significative à l’entreprise. Il évaluera également la dilution des fondateurs lors de chaque tour de financement et s’assurera que la valeur de l’entreprise est raisonnable.

Mais ce n’est pas tout ! Les investisseurs examineront également les BSPCE pour les salariés, car cela peut être un indicateur important de la motivation et de l’engagement des employés clés. Les investisseurs regarderont également le nombre d’actionnaires et s’assureront qu’il n’y a pas de co-fondateur non opérationnel avec une part trop importante du capital.

Enfin, les investisseurs porteront une attention particulière aux clauses du pacte d’actionnaires, car elles peuvent avoir un impact important sur la gouvernance de l’entreprise, les droits des investisseurs et les conditions de répartition du prix de vente en cas de revente de la société.

Mais la Cap Table ne fait pas tout ! Les entrepreneurs doivent également être conscients des autres aspects juridiques et financiers liés à la gestion de leur entreprise. Des outils tels que Equify peuvent aider les entreprises à gérer efficacement leur capital et leurs investisseurs, mais rien ne remplace une planification minutieuse et une compréhension approfondie de la structure de l’entreprise.