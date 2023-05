L’influenceuse Caryn Marjorie lance CarynAI, un chatbot d’IA pour interagir avec ses fans

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Dans l’univers des réseaux sociaux, l’influenceuse Caryn Marjorie, âgée de 23 ans, compte près de 2 millions d’adeptes sur Snapchat. Cependant, elle n’a jamais suffisamment de temps pour interagir avec tous ses fans. En effet, sa base de fans, composée à 98 % d’hommes, lui envoie en permanence des messages et des demandes auxquels il lui est impossible de répondre individuellement.

L’influenceuse a récemment lancé CarynAI, un chatbot d’intelligence artificielle qui utilise la technologie GPT-4 API développée par OpenAI. Ce chatbot est capable de reproduire sa voix, ses manières et sa personnalité, offrant ainsi une expérience immersive presque identique à une conversation avec elle-même. Pour un tarif de 1 dollar par minute, les fans peuvent discuter avec CarynAI et profiter de cette expérience unique.

Ses revenus pourraient atteindre 5 millions de dollars par mois une fois que tous les fans intéressés auront pu profiter de ce service. En effet, la première semaine après le lancement, CarynAI a généré plus de 100 000 dollars de recettes, et une liste d’attente de milliers de personnes souhaite y accéder.

CarynAI est le produit phare de l’entreprise Forever Voices, qui créé des chatbots d’intelligence artificielle réalistes permettant de converser avec des versions reproduites de personnalités telles que Steve Jobs, Kanye West, Donald Trump et Taylor Swift. Cependant, CarynAI se distingue en tant que produit bien plus sophistiqué et s’inscrit dans la nouvelle initiative d’IA compagnon de Forever Voices. Son objectif est de fournir aux utilisateurs une expérience similaire à celle d’une petite amie, favorisant ainsi un lien émotionnel fort entre les fans et l’IA.

Le PDG et fondateur de Forever Voices, John Meyer, explique avoir créé cette entreprise l’année dernière, après avoir tenté d’utiliser l’IA pour renouer avec son père décédé en 2017. Il a ainsi développé un chatbot vocal d’IA capable de reproduire la voix et la personnalité de son père, une expérience qui s’est avérée incroyablement réconfortante.