MUSTAFA SULEYMAN : De DeepMind à Inflection AI, l’un des batisseurs de l’intelligence artificielle

Mustafa Suleyman, né en août 1984, est un chercheur et entrepreneur britannique en intelligence artificielle. Il est le cofondateur et ancien responsable de l’intelligence artificielle appliquée chez DeepMind, une entreprise d’intelligence artificielle acquise par Google et désormais détenue par Alphabet. Sa nouvelle entreprise actuelle est Inflection AI co fondée avec Reid Hoffman

Suleyman a grandi à proximité de la Caledonian Road, dans le quartier londonien d’Islington, avec ses parents et ses deux frères cadets. Son père est chauffeur de taxi d’origine syrienne et sa mère est infirmière anglaise. Il a fréquenté l’école primaire Thornhill, une école publique à Islington, puis la Queen Elizabeth’s School, un lycée pour garçons à Barnet. C’est à cette époque qu’il a rencontré Demis Hassabis, cofondateur de DeepMind, par l’intermédiaire de son meilleur ami, le frère cadet de Demis.

À 19 ans, Mustafa Suleyman a abandonné ses études à Mansfield College, Oxford, pour aider à créer le Muslim Youth Helpline avec son ami d’université Mohammed Mamdani, un service de conseil téléphonique en santé mentale. L’organisation est devenue l’un des plus grands services de soutien en santé mentale de ce genre au Royaume-Uni. Par la suite, Mustafa Suleyman a travaillé comme responsable des droits de l’homme pour Ken Livingstone, maire de Londres, avant de fonder Reos Partners, un cabinet de conseil en « changement systémique » utilisant des méthodes de résolution des conflits pour résoudre les problèmes sociaux. En tant que négociateur et facilitateur, Mustafa a travaillé pour divers clients, tels que les Nations Unies, le gouvernement néerlandais et le Fonds mondial pour la nature.

Mustafa Suleyman a par la suite cofondé DeepMind Technologies, une entreprise leader en intelligence artificielle (IA), et en est devenu le directeur produit. DeepMind a été rachetée par Google en 2014 pour un montant évalué à 400 millions de livres sterling, soit la plus grande acquisition de Google en Europe à l’époque. Il est devenu responsable de l’IA appliquée chez DeepMind.

En février 2016, Mustafa Suleyman a lancé DeepMind Health lors d’une conférence à la Royal Society of Medicine. DeepMind Health développe des technologies dirigées par des cliniciens pour le NHS (National Health Service) et d’autres partenaires, dans le but d’améliorer les services de santé de première ligne. Sous la direction de Suleyman, DeepMind a également développé des collaborations de recherche avec des organismes de santé au Royaume-Uni, notamment le Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust.

La même année, Mustafa Suleyman a dirigé un projet visant à appliquer les algorithmes d’apprentissage automatique de DeepMind pour réduire la consommation d’énergie nécessaire au refroidissement des centres de données de Google. Le système a évalué des milliards de combinaisons d’actions possibles que les opérateurs des centres de données pourraient prendre, et a formulé des recommandations basées sur la prévision de la consommation d’énergie. Le système a découvert des méthodes de refroidissement novatrices, ce qui a permis de réduire jusqu’à 40 % la quantité d’énergie utilisée pour le refroidissement, et d’améliorer de 15 % l’efficacité énergétique globale des bâtiments.

Pour l’anecdote, DeepMind a bénéficié du soutien de Founders Fund, Elon Musk et Scott Banister, entre autres.

Mustafa Suleyman quitte Google en janvier 2022 pour devenir associé de capital-risque chez Greylock Partners où il rejoint le co fondateur de Linked In, Reid Hoffman.

C’est avec ce dernier qu’en mars 2022, Suleyman cofonde un nouveau laboratoire d’IA, appelé Inflection AI, qui a levé 225 millions de dollars. L’entreprise a été créée dans le but d’utiliser l’IA pour aider les humains à « communiquer » avec les ordinateurs. Elle a recruté d’anciens employés de sociétés telles que Google et Meta.

Suleyman intervient activement dans les débats sur l’éthique de l’IA et s’est exprimé largement sur la nécessité pour les entreprises, les gouvernements et la société civile de tenir les technologues responsables des impacts de leur travail. Il plaide pour une refonte des incitations dans l’industrie technologique afin d’orienter les dirigeants d’entreprise vers une responsabilité sociale.

Mustafa Suleyman est également l’un des cofondateurs et coprésidents de la Partnership on AI, une organisation qui réunit des représentants d’entreprises telles qu’Amazon, Apple, DeepMind, Facebook, Google, IBM et Microsoft. Cette organisation étudie et formule les meilleures pratiques pour les technologies de l’IA, favorise la compréhension du public de l’IA et sert de plateforme ouverte pour la discussion et l’engagement sur l’IA et ses impacts sur les individus et la société. Son conseil d’administration est composé à parts égales d’entités à but non lucratif et à but lucratif.