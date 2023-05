Caryn Marjorie / Les allemands jouent la carte de la souveraineté / OpenAI la suite et ce n’est pas fini.

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Dans le monde fabuleux et pétillant des réseaux sociaux, Caryn Marjorie, jeune influenceuse de 23 ans, règne en maîtresse absolue sur près de 2 millions d’admirateurs Snapchat. Hélas, notre princesse de l’Internet ne trouve guère le temps de se mirer dans le miroir numérique avec tous ces fans à chouchouter ! Il faut dire que 98 % de ses fidèles chevaliers (aka des hommes) la bombardent sans cesse de messages et de requêtes en quête d’attention.

C’est ainsi qu’est né CarynAI, un chatbot ingénieux équipé de l’armure GPT-4 API d’OpenAI, qui fait revivre notre héroïne dans un monde virtuel. Épousant sa voix, ses manières et sa personnalité, cette doublure numérique offre une expérience presque jumelle d’un tête-à-tête avec la belle, moyennant un écu (ou plutôt un dollar) la minute.

Mais voilà que l’or commence à ruisseler : 5 millions de dollars par mois pourraient bien tapisser les coffres de notre influenceuse. CarynAI a déjà engrangé plus de 100 000 dollars lors de sa première semaine d’existence, et des milliers de personnes languissent sur liste d’attente.

A lire: L’influenceuse Caryn Marjorie lance CarynAI, un chatbot d’IA pour interagir avec ses fans

L’Allemagne vise l’autonomie dans une course mondiale de l’innovation tech

Dans une lutte mondiale pour l’autonomie et sa souveraineté l’Allemagne a lancé une offensive d’envergure pour renforcer sa position et réduire sa dépendance à l’égard des pays tiers dans le domaine des semi-conducteurs.

La stratégie allemande repose sur deux piliers clés : l’expansion de la capacité de production nationale et la recherche d’une plus grande autonomie technologique. Le gouvernement allemand a accordé plusieurs milliards d’euros de subventions et de soutien financier aux entreprises technologiques, dans le but d’attirer les fabricants de semi-conducteurs sur son territoire et de stimuler la production nationale.

Une des entreprises phares de cette offensive est Infineon, le fabricant de puces allemand. Avec la pose récente de la première pierre de sa nouvelle usine de semi-conducteurs à Dresde, Infineon vise à renforcer sa capacité de production et à contribuer à la réduction de la dépendance de l’Allemagne vis-à-vis des importations.

L’Allemagne ne se contente pas de renforcer ses propres capacités de production. Elle cherche également à renforcer la coopération européenne dans le domaine des semi-conducteurs. L’Union européenne a mobilisé d’importants investissements publics et privés pour soutenir l’industrie des puces, avec pour objectif de doubler la part de marché de l’Europe de moins de 10 % à 20 % d’ici 2030.

OPEN AI accélère le déploiement de ses fonctionnalités avancées

La concurrence avec les dernières annonces de Google a sans doute encouragé OpenAI à accélérer le déploiement de fonctionnalités jusqu’à présent en beta privé notamment ses plugins pour ChatGPT, afin de maintenir sa position de leader sur le marché des IA conversationnelles.

« Nous déployons la navigation web et les Plugins pour tous les utilisateurs de ChatGPT Plus au cours de la semaine prochaine ! » a annoncé OpenAI dans un tweet. « Passant de l’alpha à la bêta, ils permettent à ChatGPT d’accéder à Internet et d’utiliser plus de 70 plugins tiers. »

Les plugins s’activent automatiquement lors de l’abonnement à ChatGPT Plus et se trouvent sous « Fonctionnalités bêta » dans les paramètres de l’utilisateur. Le service coûte 20 $ par mois et permet aux utilisateurs d’utiliser le modèle ChatGPT-4 d’OpenAI. Les abonnés Plus auront accès à plus de 70 plugins tiers qui peuvent analyser le contenu des sites web, visualiser et analyser des données, et même aider à apprendre des langues étrangères.

Les utilisateurs peuvent installer autant de plugins qu’ils le souhaitent, mais ne peuvent en utiliser que trois à la fois.

LA STARTUP A SUIVRE:

Connaissez vous Pleo l’acteur leader de la gestion des notes de frais en Europe?

En l’espace de 10 ans, de nombreuses solutions sont apparues sur le marché pour donner plus d’autonomie aux collaborateurs. La gestion des notes de frais n’y a pas échappé et les solutions ne se limitent pas à scanner des tickets de caisse, mais offrent de nombreux services assurant un suivi en temps réels et un haut niveau de sécurité. Pour en parler, nous avons reçu Álvaro Dexeus, General Manager pour l’Europe du Sud de Pleo, une fintech spécialisée dans la gestion des dépenses professionnelles, qui a levée 428 millions de dollars.

