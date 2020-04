«L’innovation marketing, c’est avant tout donner du sens à son produit»

Après une décennie marquée par l’envol du commerce en ligne et la multiplication des canaux de vente, Paris Retail Week revient en 2020 pour une sixième édition. Comme l’an passé, l’événement de référence pour les acteurs du e-commerce et du commerce connecté adressera huit problématiques bien précises, chacune portée par un mentor qui distillera ses conseils et ses bonnes pratiques pour aider les professionnels du secteur à relever les défis qui les attendent dans un commerce toujours plus connecté.

Avec près de vingt ans d’expérience, Veepee a été aux premières loges des mutations de l’e-commerce. Mais pour être durable, encore faut-il être capable de se réinventer. Dans ce sens, le déstockeur en ligne avait notamment mobilisé 80 millions d’euros en R&D et open innovation pour lancer un incubateur de start-up à la Station F et créer deux laboratoires d’innovation avec Epitech et 42.

Lors de Paris Retail Week 2020, vous pourrez ainsi échanger avec Jean Philippe, directeur de l’innovation chez Veepee. Dans le cadre de ses fonctions, il est en première ligne en matière d’innovation marketing. Un secteur exigeant qui fait appel à la créativité des retailers pour permettre à leurs produits de se différencier de la concurrence. A l’occasion du salon, Jean Philippe partagera son retour d’expérience et dévoilera ses astuces pour épauler les retailers dans l’innovation marketing.

Aux côtés de Jean Philippe, vous pourrez retrouver les sept autres mentors de la Paris Retail Week du 15 au 17 septembre 2020 Porte de Versailles, à Paris, pour échanger sur des problématiques comme le marketing B2B, la logistique ou encore la data. A la rentrée, ce sont pas moins de 25 000 professionnels et 600 fournisseurs de solutions qui sont attendus à Paris Retail Week pour trois jours dédiés au e-commerce et au commerce connecté.

Retrouvez ci-dessous l’interview de Jean Philippe, Directeur de l’Innovation chez Veepee :

À propos de Paris Retail Week

Le plus grand rendez-vous d’Europe à destination de tout l’écosystème du commerce.

Paris Retail Week 2020 réunira du 15 au 17 septembre 2020, à Paris Expo Porte de Versailles, les professionnels du e-commerce et du commerce connecté sous un format toujours plus expérientiel.

Tous poseront ainsi un regard renouvelé sur les enjeux du moment. Conférences, Ateliers, Pitchs, remise d’Awards, Innovation Tours, Store Tour et annonces de nouvelles innovations dynamiseront cet événement dédié au partage de connaissances, d’expériences et de bonnes pratiques.