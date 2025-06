Supply chain des produits frais, Califrais mise sur l’IA pour changer d’échelle

À l’heure où la logistique alimentaire fait face à des défis inédits, entre tension environnementale, inflation logistique et exigences de fraîcheur, Califrais poursuit une trajectoire singulière. Connue pour être l’opérateur digital et logistique du Marché de Rungis depuis 2021, la startup parisienne annonce une levée de fonds de 10 millions d’euros destinée à structurer son expansion au-delà de la plateforme rungismarket.com et à industrialiser ses technologies propriétaires fondées sur l’intelligence artificielle.

TL;DR – Califrais structure son expansion logistique après une levée de 10 M€ 👥 Pour qui est-ce important ? Décideurs du secteur agroalimentaire et des marchés de gros

Acteurs de la logistique et de la supply chain B2B

Investisseurs en deeptech, IA appliquée et foodtech

Collectivités et institutions impliquées dans la décarbonation logistique 💡 Pourquoi c’est stratégique ? Le marché du frais reste sous-équipé en solutions IA et prédictives

Califrais est déjà opérateur officiel du Marché de Rungis

La plateforme combine IA, logistique du froid et efficacité opérationnelle

Cette levée marque un passage de modèle local à plateforme scalable

Peu d’acteurs européens combinent technologie propriétaire et exécution logistique 🔧 Ce que ça change concrètement Industrialisation des briques technologiques développées en interne

Extension prévue à d’autres marchés de gros en France et en Europe

Investissements renforcés en R&D sur la prévision des flux et la logistique prédictive

Positionnement renforcé face à des acteurs comme Afresh ou Choco

Nouvelle phase de croissance adossée à un modèle rentable

Depuis sa création, Califrais se positionne à l’intersection de la supply chain, de la deeptech et de l’alimentation. Contrairement aux circuits logistiques traditionnels, la gestion des produits frais suppose de composer avec une volatilité extrême des flux, une forte périssabilité et une instabilité des données. C’est précisément à ce niveau que Califrais a concentré dix années de R&D, en collaboration avec le CNRS et Sorbonne Université. Ce travail a permis de concevoir une infrastructure algorithmique adaptée à ces contraintes, intégrant prévision des flux, logistique prédictive et optimisation des stocks.

La plateforme rungismarket.com constitue la vitrine opérationnelle de cette approche. En 2024, plus d’un million de produits y ont été livrés avec un taux d’erreur inférieur à 1 %. Les professionnels peuvent commander jusqu’à minuit pour être livrés dès 6h, avec des créneaux de deux heures et des prix inférieurs de 5 à 10 % à ceux du marché. L’ensemble repose sur une rationalisation logistique pilotée par IA. Cette maîtrise a permis à Califrais d’atteindre un chiffre d’affaires annualisé de 20 millions d’euros, tout en conservant un modèle rentable.

Le segment de la logistique alimentaire B2B reste peu structuré. En France, la majorité des innovations dans la foodtech se concentre sur le dernier kilomètre ou le modèle B2C : des acteurs comme Smartway dans la réduction des invendus, Mon Marché pour la livraison urbaine ou Agrikolis pour les circuits courts adressent des verticales spécifiques. Aux États-Unis, Afresh travaille avec des enseignes alimentaires pour optimiser leurs stocks, tandis qu’Instacart propose des briques logicielles aux retailers, principalement orientées grand public.

Dans ce paysage, Califrais occupe une position atypique. L’entreprise allie infrastructure logicielle prédictive, maîtrise logistique des produits frais, et ancrage sur un marché de gros stratégique. Ce modèle intégré lui a permis de s’imposer à Rungis face à des acteurs du numérique de plus grande taille.

Ce succès local alimente désormais une ambition plus large et l’entreprise prévoit d’ouvrir sa technologie à d’autres marchés de gros, en France puis à l’étranger. Elle s’emploie pour cela à industrialiser ses briques technologiques et à les adapter à de nouveaux contextes opérationnels. Si l’extension géographique ne constitue pas une priorité immédiate, elle s’inscrit clairement dans la stratégie de moyen terme. L’infrastructure logicielle a été pensée dès l’origine pour faciliter son déploiement dans d’autres écosystèmes logistiques.

« Cette levée de fonds va nous permettre de franchir un cap essentiel. Déployer notre technologie à grande échelle et accélérer la transformation écologique de la supply chain alimentaire » précise Simon Bussy, fondateur et CEO de Califrais. Il ajoute que l’intelligence artificielle peut rendre la logistique à la fois plus performante et plus responsable, et que cette conviction se vérifie chaque jour sur le terrain.

L’opération a été accompagnée par Coactiv Partners. Elle réunit les partenaires historiques de la startup, parmi lesquels STEF, acteur européen de la logistique du froid, ainsi que de nouveaux entrants du secteur agroalimentaire et l’expert du numérique Gilles Babinet. « Avec rungismarket.com, Califrais a prouvé qu’il était possible d’offrir un service à la fois fiable, ultra-compétitif et parfaitement adapté aux besoins des professionnels des métiers de bouche » souligne Stéphane Layani, président du Marché international de Rungis.

La levée de fonds s’élève à 10 millions d’euros. Elle permettra à Califrais de renforcer ses investissements en R&D, d’industrialiser ses technologies internes et de préparer l’extension de sa plateforme logistique au-delà du périmètre actuel. L’entreprise reste concentrée sur son ancrage opérationnel mais trace désormais les contours d’une architecture plus vaste, à l’échelle nationale et européenne.