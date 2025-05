Gaspillage alimentaire, Freshflow déploie son IA dans les rayons frais et lève 6,5 millions d’euros

En Europe, les rayons fruits et légumes représentent l’un des angles morts technologiques de la grande distribution. Malgré leur poids stratégique dans l’attractivité des magasins et leur impact direct sur les marges, les commandes de produits ultra-frais sont encore souvent pilotées à l’intuition, par les chefs de rayon, ou via des outils génériques inadaptés. Une situation qui contribue au gaspillage de plus de 4,5 millions de tonnes de produits frais chaque année, soit 5 % du gaspillage alimentaire total.

C’est sur cette zone grise que s’attaque Freshflow, jeune pousse berlinoise fondée en 2021, qui vient de lever 6,5 millions d’euros pour étendre sa solution d’intelligence artificielle dédiée aux commandes de produits frais dans les supermarchés européens.

Une IA conçue pour le frais, pas pour le reste

Contrairement aux logiciels de prévision généralistes, la technologie de Freshflow intègre les spécificités des produits ultra-périssables : durée de vie très courte, saisonnalité fine, fournisseurs locaux multiples, erreurs en caisse, variations de température… Grâce à un moteur d’IA probabiliste, la plateforme automatise les décisions de commande quotidiennes, en s’adaptant aux données réelles du magasin.

Déjà déployée chez Carrefour, Edeka, Intermarché et L. Stroetmann, Freshflow annonce 93 % d’acceptation de ses recommandations par les équipes en rayon, une réduction moyenne de 20 % du gaspillage, et 2 à 5 % d’augmentation de chiffre d’affaires sur les rayons concernés.

“Nous avons radicalement amélioré nos processus sur le frais. Plus de rotations, moins de déchets, plus de fraîcheur”, explique Bastien Gelin, CEO du groupe Yabe, franchisé Carrefour, utilisateur de Freshflow depuis neuf mois.

Un positionnement encore rare en France

Le positionnement de Freshflow est encore peu couvert dans l’Hexagone. Plusieurs startups françaises travaillent sur le gaspillage alimentaire, mais avec une approche différente :

Smartway (ex-Zéro-Gâchis) cible la gestion des invendus en fin de vie, en automatisant la démarque et la revalorisation des produits proches de la péremption.

cible la en fin de vie, en automatisant la démarque et la revalorisation des produits proches de la péremption. Phenix , startup française de la foodtech, agit sur l’ aval du gaspillage en organisant les dons ou ventes à prix réduits des invendus.

, startup française de la foodtech, agit sur l’ en organisant les dons ou ventes à prix réduits des invendus. Vekia et Lokad proposent des solutions de prévision IA pour la supply chain, mais s’adressent prioritairement aux entrepôts ou au e-commerce, sans ciblage spécifique du rayon frais en magasin.

Freshflow occupe donc une niche stratégique, entre impact écologique, productivité opérationnelle, et marges nettes.

Freshflow a levé 6,5 millions d’euros en mai 2025 lors d’un tour co-leadé par WORLD FUND, CAPNAMIC et VENTURE STARS, avec la participation de CAESAR VENTURES. Ce tour porte le financement total à 8,7 millions d’euros depuis sa création en 2021 par AVIK MUKHIJA, ingénieur en machine learning . La startup compte actuellement 24 collaborateurs, vise les 50 d’ici fin 2026, et prévoit d’ouvrir de nouvelles catégories (viande, lait, boulangerie) tout en lançant des fonctionnalités pour la gestion des commandes en entrepôt. Freshflow est implantée à Berlin et Paris.