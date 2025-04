YOOBIC x SimpliField : vers un ERP du terrain pour les retailers ?

YOOBIC vient de faire un pas stratégique en acquérant SimpliField, acteur spécialisé dans l’exécution retail mobile. Cette opération positionne la scale-up française comme un consolidateur du marché SaaS retail, en construisant une plateforme complète de gestion des opérations en magasin.

En intégrant les briques d’exécution et de reporting de SimpliField à son socle existant – communication interne, formation et tâches terrain –, YOOBIC vise à s’imposer comme le cockpit opérationnel des équipes de vente. L’objectif est clair : centraliser en un seul point les outils nécessaires aux collaborateurs de première ligne, dans un contexte de pression croissante sur la productivité et l’expérience client.

Le portefeuille de SimpliField, qui compte plusieurs grandes marques mondiales du luxe, de la beauté et de la restauration rapide, permet à YOOBIC de renforcer sa présence sur des marchés clés et d’étendre son empreinte à l’international. Cette acquisition vient aussi répondre à une demande croissante des DSI pour des solutions intégrées : selon Deloitte, 69 % des directions IT du retail prévoient d’augmenter leurs investissements pour équiper les équipes en magasin.

Avec cette opération, YOOBIC change d’échelle. D’un outil RH orienté engagement, elle évolue vers une infrastructure complète de pilotage terrain, à mi-chemin entre le LMS (Learning Management System), le WFM (Workforce Management) et l’outil de performance opérationnelle. Une trajectoire qui rappelle celle des ERP traditionnels, mais conçue pour le terrain, mobile-first, temps réel, et pensée pour les flux opérationnels des vendeurs, non des gestionnaires.

Le marché du retail SaaS est en train de se concentrer autour de quelques acteurs capables d’unifier l’expérience digitale des employés terrain. Zebra a racheté Reflexis, Beekeeper se développe sur la communication, tandis que Relex couvre le back-office. YOOBIC, en intégrant SimpliField, accélère vers une promesse différenciante : devenir la solution de référence pour digitaliser l’exécution, l’engagement et la performance en point de vente.

Prochaine étape probable : une levée de fonds ou une opération de croissance externe supplémentaire pour compléter l’offre, notamment sur la dimension analytique ou la planification prédictive. YOOBIC pose ainsi les bases d’un ERP nouvelle génération, orienté “frontline enablement”, à la croisée des enjeux RH, tech et performance terrain.

En 2021 Yoobic a levé 50 millions de dollars (soit 42,3 millions d’euros) auprès de Highland Europe, avec la participation des investisseurs historiques Felix Capital, Insight Partners et d’un family office. Cette opération portait le financement total de la startup française à 80 millions de dollars.

De son coté Simplifield a levé 15 millions de dollars tout d’abord auprès de business angels comme Ilan Abehassera, Angelique Berger, Oleg Tscheltzoff, Kima et 50Partners, puis un second tour de financement de 11 millions de dollars, fin 2019 auprès du fonds américain Five Elms Capital, Cap Horn et Runa Capital.