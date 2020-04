Liquidation d’entreprise: pourquoi privilégier les apports en compte courant pendant le confinement

Si l’actionnaire choisit de ne pas effectuer un apport en compte courant, la situation ne change pas et toutes les parties prenantes encourent la ruine. Il peut également contribuer financièrement et, dans ce cas, soit la start-up surmonte la crise, et le risque assumé par l’associé est rapidement oublié, soit elle est liquidée et les créanciers mieux placés peuvent encore espérer un remboursement. Cette situation cumule manifestement beaucoup de désavantages pour l’actionnaire sauveteur. La procédure de conciliation judiciaire ne résout pas non plus ce problème dans l’urgence, d’autant plus avec l’arrêt des tribunaux.

Dans le contexte sanitaire et économique actuel, il est plus que jamais crucial d’offrir aux startups les moyens de maintenir la tête hors de l’eau. Hyperprivilégier le compte courant Puisque le gouvernement a réagi avec agilité et ordonnances pendant cet état d’urgence sanitaire, nous l’encourageons aussi à protéger le secteur privé, et en particulier les startups, en « hyperprivilégiant » les apports en compte courant d’associés pendant la période de confinement. Concrètement, ces apports hyperprivilégiés pourraient passer avant toutes les créances garanties par un privilège, en cas de liquidation pendant l’année qui suit l’issue de la crise. Cette mesure bénéficierait naturellement aux startup. Un meilleur taux de survie renforcerait l’activité économique et, en fin de compte, profiterait également aux créanciers potentiellement « lésés » puisqu’ils maximiseraient leur chance d’être remboursés et de continuer à commercer avec la startup. L’État, de son côté, tirerait avantage d’un nombre plus restreint de liquidations sans débourser un denier. Afin de ne pas pérenniser cette entorse sévère à la priorité des créanciers, l’hyperprivilège doit s’éteindre au bout d’un an. Les startups composent une part importante du tissu économique français. Montrons-leur qu’elles comptent et que les risques pris par les associés sont reconnus à leur juste valeur, à plus forte raison dans ce contexte exceptionnel. Le contributeur : Didier Boullery est Business Angels depuis 10 ans et a récemment investi dans des startups avec une spécificité Internet ou technologique comme Beekast, Energy Square, Expanders, FinX, iNex Circular, SharePlace et World Gaming Federation.