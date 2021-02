Livraison de courses: le Français Cajoo lève 6 millions d’euros auprès de Frst et XAnge

La startup de livraison de courses à la demande Cajoo se lance ce 4 février à Paris. À cette occasion, elle annonce une levée de fonds de 6 millions d’euros en amorçage réalisée auprès de Frst et de XAnge.

Depuis la pandémie de Covid-19, la livraison à domicile s’est imposée dans de nombreux secteurs comme une nécessité. Pour profiter de cet essor, Cajoo développe une application promettant à ses utilisateurs de leur livrer leurs courses (nourriture, produits de nécessité ou encore alcool) en moins de 15 minutes, 7 jours sur 7, de 7h30 à 00h30.

Pour ce faire, la startup française prévoit de développer un réseau de « mini-entrepôts » dans les villes pour optimiser le temps de livraison. « La promesse de livraison en 15 minutes est tellement radicale que Cajoo doit rebâtir l’intégralité de sa chaîne de valeur: c’est un pari ‘full stack’ un peu fou mais qui peut changer la vie de tout un chacun », estime Cyril Bertrand, Managing Partner chez XAnge.

«Un marché gigantesque»

Encouragée par les performances de géants comme Uber Eats ou Deliveroo, la startup ambitionne de répondre à la demande croissante des consommateurs français sur ce secteur. « Les courses du quotidien représentent un marché gigantesque, qui a permis la fabuleuse aventure entrepreneuriale de la grande distribution dans la deuxième moitié du XXe siècle », commente Pierre Entremont, co-fondateur et Partner chez Frst. « Nous pensons que Cajoo a le potentiel de provoquer une nouvelle vague de la même amplitude, en s’appuyant sur l’évolution des consommateurs et des technologies. »

Cajoo a été lancé sous l’impulsion de son président Henri Capoul, ancien de General Manager de Bolt France, Guillaume Luscan, qui après Centrale Paris et l’ESSEC a rejoint McKinsey pendant 4 ans et Respire à ses débuts, et Jérémy Gotteland qui a travaillé chez Birdie afin de développer l’équipe Tech.

Cajoo : les données clés

Fondateurs : Henri Capoul, Guillaume Luscan, Jérémy Gotteland

Création : 2021

Siège social : Paris

Secteur : e-commerce, FoodTech

Activité : livraison de courses à domicile

Financement : 6 millions d’euros en amorçage auprès de Frst et de XAnge.