Livraison de repas: Uber scinde la branche robotique de Postmates pour créer une entreprise indépendante

Uber a scindé la branche de robotique de Postmates, la plateforme de livraison de repas à domicile acquise l’été dernier, pour créer une nouvelle entreprise indépendante, baptisée Serve Robotics, spécialisée dans les robots de livraison en ville, d’après un communiqué de la nouvelle société publié mardi. Ces chariots autonomes, jaunes à grosses roulettes et gros yeux lumineux, permettent de livrer des plats à emporter aux consommateurs.

La flotte existante « a déjà prouvé sa viabilité en desservant des milliers de ménages à Los Angeles et a été spécialement utile pendant la pandémie puisque les livraisons sont sans contacts » avec d’autres personnes, détaille le communiqué. Serve Robotics a levé des financements auprès du fonds de capital risque Neo, avec la participation d’Uber et d’autres investisseurs. Le montant n’a pas été révélé.

Une passe difficile pour le géant des VTC

Uber traverse une passe difficile à cause des restrictions sanitaires, et a entrepris de se recentrer sur les courses avec passagers et les livraisons de repas. La société s’est donc séparée d’autres opérations non centrales, comme ses flottes de vélos électriques Jump, cédées à Lime l’année dernière. Serve Robotics parie de son côté sur les opportunités pour ses robots alors que la pandémie a popularisé les commandes de repas.

L’entreprise souligne notamment que la moitié des livraisons de restaurant ont lieu à 40 minutes de marche de leur destination. « Au cours des deux prochaines décennies, les robots mobiles vont pénétrer dans tous les aspects de nos vies, d’abord pour la nourriture, puis tout le reste », a ainsi déclaré Ali Kashani, cofondateur et patron de la nouvelle société.