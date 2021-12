[Livre Blanc] Comment surfer sur la vague du sales enablement ?

Le sales enablement est désormais une réalité. Selon le rapport « Annual Sales Enablement Benchmark Report 2021 » de Seismic, 95% des personnes interrogées disposent d’une équipe dédiée au sales enablement dans leur entreprise, et 79% affirment que le sales enablement est un élément stratégique de leur activité́.

Pourquoi ? Principalement pour équiper les vendeurs des bonnes ressources au bon moment, ce qui permet une accélération du cycle de vente, une augmentation des taux de conversion, et la signature d’opportunités commerciales plus importantes. Découvrez dans ce livre blanc les défis du sales enablement et les clés pour accélérer votre performance commerciale .

Seismic est la solution de Marketing et de Sales Enablement leader sur le marché, permettant d'aligner les équipes Go-to-market et de leur donner les moyens d'offrir des expériences client engageantes et sources de croissance. La Storytelling Platform™ de Seismic permet aux spécialistes du marketing d'orchestrer la distribution de contenu à travers tous les canaux, et aux commerciaux d'interagir avec les acheteurs potentiels à chaque étape du parcours de vente. Plus de 700 entreprises dont IBM et American Express ont choisi la plateforme de Sales Enablement de Seismic. La Seismic Storytelling Platform™ s’intègre nativement avec des applications critiques d’entreprise comme Microsoft, Salesforce, Google et Adobe.

