Gestion financière, quels sont les nouveaux outils qui s’imposent à tous dirigeants et CFO pour piloter leurs activités?

La gestion financière est au coeur du pilotage des entreprises de la tech en ces moments de crise. Détenir la bonne information en temps réel est un élément crucial pour un bon suivi de son activité, qu’il s’agisse d’une start-up, d’une PME ou d’une grande entreprise. Malheureusement la communication est souvent entravée entre les dirigeants et les experts-comptables, mais aussi l’utilisation d’outils obsolètes.

Adopter le bon outil pour piloter l’ensemble de sa gestion financière est clé pour tous dirigeants et leurs équipe de direction. Quels sont les points d’attention à avoir et quelles sont les dernières évolutions fonctionnelles que se doit d’avoir toute solution de gestion financière digne de se nom?

Pour en parler, nous avons reçu Arthur Waller, fondateur et CEO de Pennylane.

« Une course contre la montre »

Fondé il y a quatre ans avec l’ambition de créer une « source de vérité financière unique », Pennylane a fait face à de nombreux défis pour atteindre ses objectifs. « Le principal challenge est de réussir à couvrir tout un scop de fonctionnalités », explique Arthur Waller. Depuis deux ans, une équipe de 180 personnes travaille dans les pôles Tech et Produit pour développer la plateforme. « Le principal enjeu depuis 4 ans a été de mener une course contre la montre pour sortir toutes les fonctionnalités qu’il fallait. »

Cette ambition annoncée dès le départ a eu un impact significatif sur l’entreprise. « Nous n’aurions pas pu le faire si nous ne nous étions pas fixé le bon niveau d’ambition dès le début », ajoute-t-il, rappelant que les ingénieurs ont pu ainsi anticiper la communication des briques entre elles.

Retrouvez l’interview complète d’Arthur Waller, fondateur et CEO de Pennylane:

Expérience et service client

Pennylane s’adresse à trois types d’utilisateurs: les cabinets d’expertise comptable, les petites entreprises (notamment les clientes des cabinets comptables), et les ETI. « Aujourd’hui, nos plus grands clients sont des ETI qui comptent plus de 1 000 salariés et quelques centaines de millions d’euros de chiffres d’affaire. Elles ont souvent une équipe comptable et finance internalisée au sein de l’entreprise », explique Arthur Waller.

L’entreprise compte à ce jour plus de 80 000 PME parmi ses clients, soit près de 3% des entreprises françaises. Face à des acteurs historiques comme Cegid ou Sage, Pennylane mise beaucoup sur l’expérience client et le service client. Ses collaborateurs sont d’ailleurs les premiers utilisateurs de l’outil.

« On utilise Pennylane pour facturer nos clients, par abonnement mensuel (tout est automatisé sur la comptabilité), on l’utilise pour gérer tous nos achats, et les notes de frais. Maintenant, on utilise notre compte pro Pennylane pour payer nos factures d’achats, nos salaires, etc. Et bien sûr, on l’utilise pour notre comptabilité », résume le fondateur de la FinTech.

« Le premier retour sur investissement est le temps gagné. Les cabinets comptables estiment qu’ils gagnent jusqu’à 30% de productivité en utilisant Pennylane », détaille Arthur Waller. De plus, Pennylane vient contribuer à des gains opérationnels. « Les clients qui facturent via Pennylane sont payés plus rapidement car nous avons mis en place des relances automatiques. » Enfin, l’un des avantages non négligeables est d’attirer et de fidéliser des talents. « Il est difficile de recruter dans le milieu de la finance et de la comptabilité. Les jeunes talents ont envie d’avoir des outils sympas sur lesquels travailler », poursuit-il.

Comment déployer un outil de comptabilité en interne?

Pour conclure cet entretien, le fondateur de Pennylane est revenu sur les étapes clés à avoir en tête lorsqu’on souhaite déployer un outil de comptabilité en interne.

« Bien schématiser les flux financiers ». C’est le premier conseil que dispense Arthur Waller. Cela signifie comprendre en détail tous les aspects des opérations financières, y compris les achats, les ventes ou encore les mouvements bancaires. « Il est essentiel de cartographier précisément d’où viennent ces flux et où ils se dirigent. Cette étape est fondamentale pour créer un outil qui répondra aux besoins spécifiques de votre entreprise. »

Le CEO de Pennylane souligne également l’importance de désigner un « leader en interne » qui servira de « chef d’orchestre » pour le projet. Il doit être capable de motiver et d’encadrer les membres de l’équipe pour qu’ils adoptent efficacement l’outil. « C’est bien de créer un outil, mais il faut que les gens l’adoptent pour en tirer toute la valeur », conclut-il.

