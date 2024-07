Votre essor vers le succès sur les marketplaces de mode

Dominant le secteur de l’e-commerce, les marketplaces sont devenues le canal de vente le plus plébiscité par les consommateurs. Si les fashion marketplaces offrent de nombreuses opportunités de croissance à l’industrie de la mode, les marques doivent cependant disposer d’outils performants pour intégrer les bonnes plateformes et répondre à leurs exigences.

Pourquoi les marketplaces sont-elles devenues incontournables ?

L’avenir de la mode sera-t-il en ligne ou ne sera pas ? Affichant une croissance fulgurante depuis la pandémie mondiale, l’e-commerce ne connait pas la crise et offre aux enseignes de mode de nouvelles opportunités commerciales. Aujourd’hui, les marketplaces représentent plus de 50 % des ventes en ligne. Une croissance dont les marques doivent se saisir pour conquérir de nouveaux marchés. « Le top 50 de l’e-commerce est essentiellement dominé par des distributeurs multimarques comme Amazon, La Redoute, Zalando ou Veepee. Des sites qui ne sont pas des marques, mais des plateformes multimarques, qui s’imposent aujourd’hui comme des carrefours d’audience incontournables avec lesquels les sites de marques ne peuvent rivaliser. L’approche marketplace permet d’accéder à des millions de consommateurs et de s’offrir une vitrine de choix », explique Greg Zemor, directeur général et cofondateur de Neteven.

Si les marketplaces sont devenues aujourd’hui absolument incontournables, c’est parce qu’elles cumulent les avantages pour des consommateurs toujours plus connectés. Avec une grande variété de marques disponibles sur un même espace de vente, des prix compétitifs, des livraisons rapides, des retours faciles, des paiements sécurisés, des alertes en cas de réapprovisionnement… Rien d’étonnant donc à ce que la fréquentation de ces plateformes augmente de manière exponentielle, et la tendance devrait encore s’accentuer dans les années à venir.

Intégrer les marketplaces, quels défis relever ?

Canaux de vente directe aux consommateurs, les marketplaces constituent pour les enseignes de mode un indéniable levier pour accroitre leurs ventes, se développer à l’international, accéder à de nouveaux marchés et toucher une audience plus large, qualifiée et fidèle. Pour cela, certaines n’hésitent pas à multiplier leur présence sur plusieurs marketplaces en affinité avec leur image de marque et leur stratégie commerciale. Mais si la présence sur les marketplaces devient incontournable, l’opération n’en reste pas moins complexe et chronophage.

Chaque marketplace impose en effet ses critères et des contraintes spécifiques et les marques naviguent d’une plateforme à l’autre avec des process d’inscription, des référentiels produits, ou des politiques de service clients très différents. Afin de satisfaire toutes ces exigences attendues par les marketplaces et répondre à leur cahier des charges, les marques disposent d’outils performants de fashion marketplaces management qui leur permettent d’interfacer leur système avec celui des marketplaces.

Neteven, une expertise technologique et un savoir-faire humain.

Solution n° 1 de gestion des marketplaces en Europe dédiée aux enseignes de mode, Neteven accompagne depuis 2005 une centaine de marques à intégrer les marketplaces leaders du marché. La force de Neteven, qui repose tant sur la puissance de sa technologie que sur l’expertise de ses équipes, garantit la réussite de la stratégie de distribution D2C de ses clients.

Développée pour les marques en collaboration avec les marketplaces, la plateforme SaaS de Neteven simplifie la vente sur différentes marketplaces et permet aux marques et aux détaillants de gérer simultanément plusieurs marketplaces, partout dans le monde, en un seul espace. Cette plateforme centralisée permet de gérer notamment les catalogues de produits, le volume des stocks, mais aussi le traitement des commandes.

Les marques qui adoptent la solution Neteven bénéficient non seulement d’une plateforme centralisée, mais aussi de l’expertise et de l’accompagnement pas à pas d’une équipe dédiée. Un savoir-faire humain chargé d’identifier les marketplaces les plus pertinentes, en fonction du profil de la marque, de ses besoins spécifiques, de sa stratégie et de ses capacités. Un accompagnement complet et individualisé pour optimiser ses ventes et maximiser son chiffre d’affaires sur des marketplaces triées sur le volet.

