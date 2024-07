Toufik LERARI réunit ses activités au sein de DUSENS GROUP

À l’occasion de son 35ème anniversaire, le stagiaire de Tequila Rapido devenu son CEO, créé Dusens Group, pour réunir les 240 collaborateurs de ses cinq sociétés sous une seule marque : Tequila Rapido, Allégorie, Fifty 4 Media, Tada Research et Dusens Advisory. Cette consolidation marque une nouvelle phase de croissance, centrée sur l’engagement des parties prenantes, l’agilité entrepreneuriale et l’innovation.

Avec des clients comme ENGIE, Renault Group, Nexans, Vinci, Bouygues et BNP Paribas, Dusens Group vise à décloisonner les communications corporate, commerciale et interne pour une plus grande cohérence stratégique. Depuis sa fondation en 1989, l’agence a été pionnière en communication digitale, s’ouvrant à l’international en 2009 avec Allégorie en Algérie et en 2023 avec Dusens Advisory aux Émirats Arabes Unis.

Dusens Group, fort de 35 années d’expérience multisectorielle et de collaborations internationales, veut continuer à s’affirmer comme un acteur majeur du conseil en communication.

Pour en parler nous recevons Toufik LERARI, CEO de DUSENS GROUP dans notre podcast FRENCHWEB BUSINESS.