OÙ EXPORTER ? TECH & SERVICE

Si vous attendiez un signe pour penser #Export, ceci en est un. 2024 est votre année pour franchir le pas ! 🚀

Les guides « Où exporter en 2024 ? » réalisés par Business France sont un outil précieux pour naviguer dans le paysage complexe des marchés mondiaux. Disponibles en téléchargement gratuit, ces guides contiennent un panorama des marchés étrangers dans les secteurs des Tech & Services, un recensement ainsi qu’une analyse des pays prioritaires où exporter, les opportunités business et les événements phares dans votre secteur.

💡 Vous trouverez dans votre guide :

Une analyse des sous-secteurs Tech & Services

Un décryptage des tendances, de la concurrence et de la réglementation de chaque marché prioritaire

Les étapes pour vous lancer !

Obtenir mon guide

Business France avec la filière Tech & Services se met à votre service son réseau d’experts spécialisés dans l’accompagnement des entreprises innovantes, à travers un programme d’actions collectives sur les événements mondiaux des filières technologiques et des programmes sur mesure de mises en relation avec vos futurs partenaires. Nos équipes, plus d’une centaine d’experts répartis dans le monde entier, suivent les startups, scale-up, PME et ETI.