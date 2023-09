NAVAN (ex-TripActions), un pionnier de la gestion des voyages d’affaires qui mise sur l’Europe

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

Le marché du voyage d’affaires en France était évalué à près de 30 milliards d’euros avant l’irruption de la pandémie en 2020. Une crise qui a plongé ce secteur dans un passage à vide, obligeant les acteurs à repenser fondamentalement leur approche pour s’adapter à l’évolution des besoins des entreprises.

Sur ce secteur qui tend à se moderniser, NAVAN (plus connu sous son ancien nom TripActions), est l’un des pionniers. L’entreprise qui déploie une plateforme de gestion des voyages d’affaires et des notes de frais a débarqué sur le marché français en janvier 2022.

« Toutes les lignes de business ont été modernisées et digitalisées. Mais il y a une chose que l’on fait comme il y a 20 ou 30 ans, c’est booker ses voyages d’affaires », explique Zahir Abdelouhab, Senior VP EMEA chez NAVAN. « On arrive à la fin d’une ère, il y a une grande opportunité de modernisation. »

Retrouvez l’interview complète de Zahir Abdelouhab, Senior VP EMEA chez Navan:

Une super app ?

Si le COVID-19 a été un défi majeur pour le secteur du voyage d’affaires, Navan s’est employé à saisir cette période difficile comme une opportunité pour se concentrer sur le développement de son produit. « Le Covid a été pour nous un catalyseur du changement. On a profité de cette période pour nous concentrer sur le développement de nouvelles fonctionnalités, et c’est ce qui fait notre force aujourd’hui ».

En effet, Navan se distingue aujourd’hui en tant que « super app » du marché, combinant la gestion des voyages d’affaires, la gestion des notes de frais et une carte de paiement, avec un fort accent sur l’expérience utilisateur. « Navan est une solution de voyage d’affaires, mais pas seulement. C’est la seule super app du marché, qui combine voyage d’affaires, note de frais et carte de paiement », affirme Zahir Abdelouhab.

Logiciel boosté à l’IA

Dans sa quête pour moderniser le voyage d’affaires, l’entreprise a récemment lancé une nouvelle fonctionnalité baptisée « Train vs Avion ». Lorsqu’un voyageur recherche un vol, cette fonctionnalité permet de l’informer lorsqu’une alternative ferroviaire est disponible grâce à un pop-up, leur donnant ainsi la possibilité de prendre une décision éclairée en matière de transport.

Elle permet également aux entreprises de répondre aux nouvelles demandes de leurs employés en matière de responsabilité sociale et environnementale, tout en optimisant leurs coûts de déplacement.

« Nous avons également intégré la technologie de ChatGPT au sein de l’application pour nous aider au quotidien sur la gestion du voyage d’affaires », explique le Senior VP EMEA chez Navan.

« Un focus très fort sur l’Europe »

Navan compte actuellement plusieurs milliers de clients dans le monde, dont plusieurs centaines en France, allant des startups aux grands groupes. « Beaucoup de FrenchTech sont clients chez nous, à l’instar de Masteos, Teads, Payfit, Sorare ou encore Aircall », souligne Zahir Abdelouhab. De plus, le marché européen du voyage d’affaires représente des opportunités particulièrement prometteuses pour Navan.

« On estime le marché à adresser à 600 milliards de dollars. Et contrairement à la plupart des secteurs Tech, le marché européen du voyage d’affaires est aussi grand, voire plus grand, que le marché américain, ce qui représente des opportunités assez particulières », explique-t-il. « On a un focus très fort sur l’Europe, notamment en France ».

Avec une approche centrée sur l’expérience utilisateur, une intégration de la technologie de ChatGPT et un engagement envers le développement de nouvelles fonctionnalités, l’entreprise s’adapte aux besoins changeants des entreprises dans un marché en pleine mutation et émerge comme un acteur clé de la modernisation du secteur du voyage d’affaires en France.