[Livre blanc] DAF & DG : réussir son année 2023

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

La crise économique apporte son lot de problèmes aux entreprises du monde entier. L’inflation galopante, les coûts de l’énergie de plus en plus élevée, les répercussions de la pandémie, les interruptions de la chaîne d’approvisionnement et le de talent sur le marché du travail. Et ça n’est pas tout…

La transformation du marché incite de plus en plus les dirigeants d’entreprises à consulter leurs directeurs et responsables financiers avant de prendre des décisions clés, le but étant de garantir une croissance continue et de surmonter les défis apportés par une économie qui tourne au ralenti.

Dans cet e-book :

Découvrez comment vous préparer à une croissance durable en repensant votre stratégie commerciale et vos KPI financiers

Découvrez une nouvelle façon de travailler pour plus d’autonomie et de rentabilité. Bénéficiez également de conseils pour bien dépenser en 2023.

Identifiez comment la direction financière devient le partenaire stratégique de la direction générale et son rôle aujourd’hui.

TELECHARGER LE LIVRE BLANC