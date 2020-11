Logistique urbaine : Supervan lève 3 millions d’euros auprès d’Inter Invest Capital

La logistique urbaine est un enjeu critique dans la mesure où le dernier kilomètre est le segment le plus coûteux dans le parcours de livraison. Ce dernier représente en effet 25% à 30% du coût de livraison total. C’est dans ce secteur qu’a choisi de se positionner Supervan en se spécialisant dans le transport de produits volumineux.

Avec sa plateforme, la société travaille principalement avec des acteurs de l’ameublement, du bricolage et surtout du BTP, trois secteurs où le gain de temps dans l’approvisionnement des marchandises est précieux. Supervan annonce aujourd’hui un premier tour de table de 3 millions d’euros auprès d’Inter Invest Capital pour élargir son rayonnement en France.

Fondée en 2016 par Guillaume Fournier, la start-up parisienne a transposé l’approche d’Uber pour les VTC au transport de marchandises en milieu urbain. Avec sa flotte externalisée de camions avec chauffeurs, Supervan peut assurer des livraisons en moins de deux heures avec ses plus de 300 véhicules légers, et en moins de six heures pour des chargements allant jusqu’à 16 tonnes avec sa vingtaine de poids lourds. L’entreprise indique avoir effectué près de 40 000 livraisons en 2019. «Livrer un petit colis en moins de deux heures en zone urbaine est une chose, livrer des produits volumineux et lourds, à l’image des besoins du bâtiment, est un tout autre défi logistique que nous avons réussi à relever», souligne Guillaume Fournier, fondateur et CEO de Supervan.

85% des clients sont des professionnels

Initialement centrée sur le B2C, la jeune pousse s’est rapidement ouverte au B2B, où la demande est particulièrement forte, notamment dans le secteur du BTP. Aujourd’hui, 85% des clients de la société sont ainsi des professionnels. Parmi les clients de Supervan, on retrouve notamment Point P et Leroy Merlin. La start-up se positionne sur une niche encore peu occupée du secteur de la livraison, où se trouvent cependant quelques acteurs, à l’image de Trusk, qui a levé 7 millions d’euros l’an passé pour accélérer son développement en France et entamer son déploiement à l’international.

Opérationnelle en région parisienne, à Lyon, à Marseille, à Grenoble, à Toulouse, à Montpellier, à Rouen et à Lille, Supervan entend s’appuyer sur le financement de 3 millions d’euros pour desservir trois nouvelles villes françaises et multiplier son chiffre d’affaires par cinq d’ici deux ans. Et pour cause, la crise du coronavirus a notamment amplifié le besoin d’optimiser les délais sur les chantiers du BTP après la pause imposée par le premier confinement du printemps.

Supervan : les données clés

Fondateur : Guillaume Fournier

Création : 2016

Siège social : Paris

Secteur : logistique urbaine

Marché : transport de produits volumineux

Financement : 3 millions d’euros auprès d’Inter Invest Capital en novembre 2020…