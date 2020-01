Le Français LumApps qui développe une solution permettant aux entreprises de mettre en place un Intranet social et collaboratif, lève 70 millions de dollars lors d’une série C menée par Goldman Sachs. Bpifrance, Idinvest Partners, investisseur historique, Iris Capital et Famille C participent également à ce tour de table.

Listen to « LumApps lève 70 millions de dollars pour son intranet collaboratif » on Spreaker.

Depuis sa création, la société a levé environ 100 millions de dollars. L’objectif de ce nouveau montant est un accent mis sur l’intelligence artificielle et le machine Learning, la croissance des équipes mais également de potentielles fusions et acquisitions. « Nous avons de potentielles cibles dans des domaines comme la finance et le retail », explique Sébastien Ricard, cofondateur de LumApps.

Un développement à l’international

Depuis 2017, LumApps se développe aux États-Unis. Pays qui représente aujourd’hui 60% de leur revenu à travers des bureaux à San Francisco, Austin et à New York.

Fondée en 2012 avec un ancrage à Lyon, LumApps est une entreprise SaaS qui propose un Intranet «intelligent, social et mobile », conçu pour informer et engager les collaborateurs. L’intérêt pour les entreprises est que la solution peut servir de hub central où les collaborateurs retrouvent des contenus personnalisés, les communications sociales ou encore les outils et applications métiers.

Outre l’Europe et les États-Unis, LumApps se développe également au Japon et en Asie-Pacifique. Aujourd’hui, LumApps revendique plus de 260 clients. « Nous envisageons d’atteindre la profitabilité mi 2021 », affirme Sébastien Ricard.

LumApps: les données clés

Fondateurs: Elie Mélois, Lionel Grivel, Olivier Chanoux, Sébastien Ricard

Création: 2012

Siège: Lyon

Financement: 100 millions de dollars au total