Lunettes pour tous voit deux nouveaux fonds s’installer à son capital, aux cotés d’Olivier Veran désormais membre du comité de surveillance et ambassadeur de la marque

L’arrivée d’Olivier Véran au conseil d’administration de Lunettes Pour Tous marque une étape stratégique dans le développement de la startup créée il y a 10 ans par Paul Morlet, qui ambitionne désormais de se déployer en europe. Pour y arriver, la startup compte militer activement pour l’adoption d’un modèle européen commun dans le secteur de l’optique s’inspirant du modèle français et son zero reste à charge.

L’ancien Ministre de la santé se mue ainsi en ambassadeur de sa réforme du 100 % Santé mais cette fois çi à l’échelle européenne. Derrière ce projet l’objectif pour Lunettes Pour Tous est de s’implanter dans des marchés à fort potentiel de développement, tels que l’Espagne, l’Italie, ou encore le Portugal, où l’accès aux soins visuels est parfois limité. La société créée par Paul Morlet a déjà pris pieds en Belgique avec 3 boutiques.

Pour déployer cette nouvelle phase de la société, QUILVEST et ODDO BHF AM prennent place au capital de la société avec respectivement 29 et 18% des parts, aux cotés de Paul Morlet et Xavier Niel qui restent majoritaires avec 53% de la société.

La startup compte aujourd’hui 23 boutiques, a commercialisé 374000 produits en 2023 pour un chiffre d’affaires de 33,7 millions d’euros, chiffre qui devrait dépasser les 50 millions d’ici la fin de l’année.

A noter que dans le secteur de l’optique très touché par l’inflation, une autre startup Jimmy Fairly s’impose également face à aux acteurs traditionnels.