Startups d’État : quand le numérique renforce l’efficacité de nos administrations.

En septembre 2024, la Direction interministérielle du numérique (DINUM) a publié son rapport d’activité 2023, mettant en avant les actions et initiatives prises pour moderniser le service public à travers le numérique.

Parmi ces initiatives, les Startups d’État, qui existent depuis plus de dix ans, ont retenu l’attention de la rédaction, qui a épluché le rapport. À ce jour, 213 Startups d’État ont été accompagnées ou pérennisées, selon le rapport. Si certaines voix remettent en question l’efficacité de ces projets, il est essentiel de reconnaître les bénéfices tangibles qu’ils apportent aux usagers et à l’administration publique, notamment en termes d’innovation, de réduction des coûts et d’amélioration des services publics.

Un modèle d’agilité pour une administration modernisée

Les Startups d’État s’appuient sur des méthodes agiles pour concevoir des solutions numériques innovantes, rapides et centrées sur les besoins des usagers. Ce modèle, inspiré du secteur privé, a déjà montré des résultats positifs. Par exemple, des services comme FranceConnect et Tchap répondent à des enjeux réels de simplification et d’efficacité administrative. FranceConnect, qui permet aux citoyens de se connecter à divers services publics avec une seule identité numérique, a enregistré plus de 43 millions d’usagers en 2023, facilitant l’accès à 1 800 services en ligne. Ce système réduit la complexité administrative, tout en optimisant les ressources humaines et technologiques nécessaires à la gestion des démarches​.

D’un autre côté, Tchap, un outil de communication sécurisé destiné aux agents publics, a atteint 500 000 utilisateurs actifs, renforçant la collaboration entre administrations tout en assurant la sécurité des échanges. Selon le rapport de la DINUM, l’utilisation de Tchap a permis de réaliser des économies significatives en termes de licences de logiciels tiers, et sa montée en charge en 2023 (+20 % d’utilisateurs) montre l’adhésion croissante au sein des services publics.

Un impact mesurable sur la baisse des coûts

Un des objectifs des Startups d’État est de proposer des solutions qui, à terme, permettent des économies substantielles pour l’État tout en améliorant l’expérience utilisateur. À travers des projets comme Démarches Simplifiées, qui permet de gérer plus de 3 millions de dossiers en 2023, l’administration réduit non seulement le temps de traitement des demandes mais également les coûts opérationnels associés à des tâches répétitives. Cette dématérialisation des démarches entraîne des gains d’efficacité visibles : moins de paperasse, des réponses plus rapides et un service amélioré pour les usagers.

De plus, l’initiative de l’API Particulier, qui permet à des services comme la CAF de ne plus demander certaines attestations aux usagers, a évité le traitement manuel de 6 millions d’attestations en 2023, ce qui représente des économies significatives en termes de charges administratives. Ces exemples montrent que les Startups d’État apportent une réelle valeur ajoutée en termes de simplification des processus et de baisse des coûts pour les administrations.

Un cadre budgétaire optimisé

En 2023, les Startups d’État ont bénéficié d’un soutien financier à travers le Fonds d’accélération des Startups d’État et de territoires (FAST), avec un investissement de 4,16 millions d’euros. Ce financement ciblé a permis de soutenir 18 projets à fort potentiel, tout en mettant en place des mécanismes de contrôle pour s’assurer que seuls les projets ayant prouvé leur efficacité bénéficient de ressources supplémentaires​

Le rapport de la DINUM souligne également que des 100 missions menées par la brigade d’intervention numérique auprès des ministères ont contribué à sécuriser les projets en difficulté et à réorienter ceux qui risquaient de dériver. Ce mécanisme de surveillance active garantit que les fonds publics sont utilisés de manière efficace, évitant ainsi des gaspillages inutiles et renforçant la crédibilité des Startups d’État​

En 2024, plus d’impact et de pérennité, en 2025 la voie de l’accélération?

La DINUM a bien conscience des défis à relever pour que ces initiatives dépassent le stade de l’expérimentation. Pour 2024, l’ambition est claire : « 2024 est celle de l’accélération et de la preuve par l’impact », affirme Stéphanie Schaer, directrice interministérielle du numérique. Le but est non seulement d’accompagner la montée en puissance des Startups d’État, mais aussi de rendre ces projets pérennes et de maximiser leur impact à long terme. Si les discussions sur le budget 2025 se concentrent aujourd’hui sur la fiscalité, c’est bien le sujet de l’efficacité de l’administration qui doit être au coeur de notre reflexion comme le rappelait Xavier Niel à l’antenne de nos confrères de France Inter la semaine passée.

La création de services numériques plus proactifs et l’adoption généralisée de méthodes de travail agiles au sein des administrations devraient permettre de poursuivre sur cette lancée. Par exemple, la généralisation du service Albert, une IA générative développée par le Datalab, permettra aux agents publics de gagner en productivité, tout en optimisant les ressources disponibles.​

Une expérimentation en bonne voie mais qui n’est pas exempte de défis

Les Startups d’État ne sont pas exemptes de défis, que ce soit en terme de financement, de mise en oeuvre ou encore d’adoption notamment au sein même de l’administration. Cependant, il est indéniable qu’elles apportent des solutions concrètes aux citoyens et aux acteurs publics. Grâce à l’innovation technologique et à l’adoption de méthodes agiles, elles permettent non seulement une meilleure gestion des services publics, mais aussi une réduction des coûts significative, tant en termes de temps que de ressources.

Une initiative qui devrait retenir plus d’attention, les Startups d’État pourraientt devenir non seulement des acteurs clés de la modernisation de l’État mais des leviers efficaces pour atteindre les objectifs moyen terme du gouvernement afin de faire face à la hausse des déficits et dans l’amélioration des services publics.