Main Capital veut accélérer Shippingbo pour bâtir un champion européen du logiciel logistique

Le fonds néerlandais Main Capital Partners a annoncé une prise de participation dans la société toulousaine Shippingbo, éditrice d’une plateforme SaaS de gestion logistique combinant Order Management (OMS), Warehouse Management (WMS) et Transport Management (TMS). L’opération, dont le montant n’a pas été communiqué, vise à transformer Shippingbo en un acteur de référence du logiciel logistique intégré à l’échelle européenne.

Fondée en 2016, Shippingbo a développé une suite modulaire permettant aux marques e-commerce, distributeurs et prestataires logistiques d’unifier la gestion des commandes, des stocks et des expéditions au sein d’une interface unique. Ses solutions, conçues pour fonctionner sur des environnements multi-entrepôts, s’intègrent nativement aux ERP, CMS et marketplaces via API, offrant aux entreprises une visibilité complète sur leurs flux de transport et leurs opérations omnicanales.

Main Capital prévoit d’accompagner Shippingbo dans une nouvelle phase de développement, reposant sur trois leviers : l’innovation produit, la croissance internationale et une stratégie ciblée d’acquisitions. Le partenariat doit permettre d’enrichir les fonctionnalités de la plateforme, de renforcer le réseau de partenaires et d’accélérer le développement commercial en Europe. La société, qui compte près de 80 collaborateurs, revendique aujourd’hui environ 1 000 clients, dont Venom, Teddy Smith, Weber Industries, DHL, Deret et Stef.

Pour Jonas Kruip, Co-Head France et Senior Investment Manager chez Main Capital Partners, l’intégration des outils OMS, WMS et TMS devient un enjeu stratégique : « Les chaînes d’approvisionnement se digitalisent et placent la donnée au centre des opérations. Les solutions comme Shippingbo s’imposent comme des leviers essentiels pour accroître l’efficacité et la transparence sur l’ensemble de la chaîne de valeur. »

Marc Heiricher, fondateur et CEO de Shippingbo, souligne que cette opération marque « une nouvelle étape dans la structuration d’une plateforme logistique unifiée » et que l’expérience de Main Capital « offre les moyens d’accélérer le déploiement international et de consolider un écosystème logiciel souverain pour le commerce omnicanal ».

Basé à La Haye, Main Capital Partners gère environ 6,5 milliards d’euros d’actifs et compte près de 90 collaborateurs répartis entre ses bureaux en Europe et aux États-Unis. Après Trace One et PrimX, Shippingbo devient sa troisième plateforme d’investissement en France en 2025, renforçant son positionnement sur le marché du SaaS spécialisé.