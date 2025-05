Malibou, Partoo, Chanel recrutent dans le développement produit

Partoo recherche un(e) Product Manager confirmé pour faire de sa solution « Messages » le levier central de sa croissance. Au sein de la tribe Interactions, vous piloterez l’intégration de canaux tels que WhatsApp, Instagram ou Apple Business Chat dans une boîte de réception unifiée pour le B2B. En collaboration avec développeurs, designers et équipes commerciales, vous structurerez la roadmap, mènerez des tests utilisateurs, et optimiserez l’activation client. Poste basé à Paris, rémunération entre 56 000 € et 59 000 €/an.

Malibou cherche un(e) Product Manager pour piloter l’évolution de sa plateforme dédiée à la gestion de la paie, utilisée par plus de 4 000 utilisateurs dans 250 entreprises. Intégré à une équipe tech de 9 personnes, le poste combine vision produit, collaboration inter-équipes (tech, ops, clients) et prise de décision autonome. Une expérience de 2 ans minimum en Product Management et une appétence technique sont attendues.

CHANEL renforce son département Media & Digital et recrute un(e) Product Owner pour piloter ses plateformes numériques dédiées à l’Horlogerie-Joaillerie. En lien avec les équipes IT et digitales, le poste consiste à définir la vision produit, rédiger les user stories, prioriser le backlog et garantir la qualité des livrables dans un environnement agile. Profil recherché : 5 à 7 ans d’expérience en gestion de produits digitaux, bonne maîtrise des technologies web et des enjeux UX. Poste basé à Paris.

