Lutte contre le piratage, ce que les réponses des GAFAM disent de leur stratégie géopolitique

Alors que la lutte contre le piratage prend une dimension de plus en plus technique, les résolveurs DNS publics comme ceux de Google, Cloudflare ou Cisco/OpenDNS se retrouvent désormais dans le champ d’application direct des injonctions judiciaires. En France, en Belgique et en Italie, plusieurs décisions récentes imposent à ces entreprises de bloquer l’accès à des sites jugés illégaux. Si l’objectif est de freiner la diffusion de contenus piratés, les modalités de mise en œuvre révèlent des approches très contrastées de la part des acteurs concernés. Et, en filigrane, leurs stratégies globales face à la souveraineté numérique européenne.

Du rôle technique au rôle politique

Longtemps considéré comme une infrastructure technique neutre, le système DNS (Domain Name System) permet de traduire un nom de domaine en adresse IP. Les résolveurs publics comme 8.8.8.8 (Google), 1.1.1.1 (Cloudflare) ou OpenDNS sont largement utilisés pour leur rapidité et leur fiabilité, notamment par ceux qui souhaitent contourner des restrictions imposées par leur fournisseur d’accès. Ce rôle de contournement en fait une cible logique pour les ayants droit et les régulateurs.

En exigeant de ces services qu’ils redirigent, interceptent ou bloquent certaines requêtes DNS, les juridictions européennes modifient profondément les attentes vis-à-vis de ces infrastructures. Elles deviennent des acteurs actifs de la régulation des contenus, même lorsqu’ils ne sont pas juridiquement responsables de ceux-ci.

OpenDNS, Cloudflare, Google : trois réponses, trois doctrines

Face à ces décisions, les entreprises concernées adoptent des réponses très différentes, qui témoignent de leur tolérance au risque, de leur rapport à l’espace européen et de leur conception de la neutralité de l’infrastructure.

Cisco/OpenDNS a choisi une voie radicale, plutôt que de se conformer aux injonctions, l’entreprise a tout simplement retiré son service du marché belge, comme elle l’avait déjà fait en France. Ce retrait, présenté comme temporaire, revient à contourner l’obligation en désactivant l’accès au service pour les utilisateurs situés dans ces pays. La posture de Cisco semble guidée par une volonté de se prémunir de toute responsabilité indirecte et de se désengager des conflits de juridiction.

Cloudflare, de son côté, opte pour une solution plus nuancée. L’entreprise indique dans ses rapports de transparence qu’elle ne modifie pas directement les réponses de son résolveur DNS public. En pratique, les utilisateurs tentant d’accéder aux domaines visés dans les pays concernés sont redirigés vers une page d’erreur HTTP 451, un code spécifiquement dédié aux contenus rendus indisponibles pour des raisons légales. Cloudflare évoque l’utilisation de « mécanismes alternatifs », sans détailler précisément leur nature. Ce compromis permet de respecter les décisions sans renier publiquement les principes de neutralité technique.

Google, enfin, adopte une approche silencieuse. Lorsqu’un utilisateur tente d’accéder à un domaine bloqué via son résolveur DNS, la requête est simplement refusée. Aucun message explicite n’est affiché, aucun contenu alternatif n’est proposé. L’utilisateur reçoit une erreur de type « non résolu », identique à celle provoquée par une défaillance technique. Cette méthode rend la mesure indétectable pour la majorité des internautes, mais prive également d’informations sur l’origine du blocage.

Une lecture stratégique des postures

Ces différences de traitement ne relèvent pas seulement de choix techniques. Elles traduisent des stratégies d’acteurs globaux confrontés à des injonctions nationales. Dans le cas d’OpenDNS, le retrait rapide peut s’analyser comme une volonté de ne pas créer de précédent, ni de se retrouver à devoir arbitrer entre différentes législations. C’est aussi une manière de marquer une ligne rouge sur le principe de non-ingérence.

La stratégie de Cloudflare, plus ambivalente, cherche à préserver à la fois l’image d’un acteur responsable et celle d’un défenseur de l’internet libre. En évitant les blocages explicites dans les DNS tout en respectant la lettre des décisions judiciaires, l’entreprise tente d’installer un espace de négociation permanent.

Quant à Google, sa méthode très discrète, permet de se conformer techniquement tout en minimisant l’exposition publique. Cela pourrait refléter un arbitrage interne entre impératifs de conformité et préservation de sa réputation auprès des utilisateurs. Toutefois, cette discrétion va à l’encontre de certaines recommandations judiciaires, comme celle du tribunal belge qui exigeait la redirection vers une page informative.

Des implications qui dépassent la seule question du piratage

Ces ordonnances et les réponses qu’elles suscitent s’inscrivent dans une dynamique d’une reprise en main de l’infrastructure internet par les États. En imposant des règles aux fournisseurs de services techniques situés hors de leurs frontières, les juridictions nationales testent les limites de leur pouvoir. Ce phénomène participe à une forme de fragmentation du réseau, où l’accès à un même service varie selon la position géographique et le résolveur DNS utilisé.

L’impact de ces décisions ne se limite pas à l’Europe. Aux États-Unis, un projet de loi envisage des mesures similaires. Si elles étaient adoptées, les géants américains seraient pris en étau entre plusieurs juridictions imposant des obligations parfois contradictoires.

Une exigence de transparence accrue

Quel que soit le choix technique, une constante se dégage avec l’exigence croissante de transparence. Le recours au code HTTP 451, les bases de données comme Lumen, ou les rapports de transparence sont autant de tentatives pour mieux informer les utilisateurs. À l’inverse, l’absence de message, comme chez Google, alimente la confusion. Or, lorsqu’il s’agit d’accès à l’information, la clarté du processus de blocage devient aussi importante que sa mise en œuvre.