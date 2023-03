Mangopay rachète une seconde startup, spécialisée dans l’orchestration des paiements

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Quatre mois après l’acquisition de Nethone, une entreprise polonaise spécialisée dans la détection des fraudes, Mangopay annonce le rachat de WhenThen, une startup basée à Dublin, spécialisée dans l’orchestration des paiements.

Cette acquisition permettra à Mangopay d’élargir son offre de paiement. Pour rappel, la solution de paiement imaginée par Céline Lazorthes et dirigée depuis 2018 par Romain Mazeries, a été rachetée par le fonds d’investissement américain Advent International en avril 2022.

Fondé en 2021 par David Brown, Eamon Doyle et Kirk Donohoe, WhenThen déploie une solution visant à faciliter l’acceptation des paiements et à automatiser les opérations de paiement pour les entreprises en ligne. Depuis son lancement, la startup a levé 5 millions d’euros en pré-seed. « Cette acquisition va nous permettre de booster notre offre de moyen de paiement, de la consolider », confie Romain Mazeries, CEO de Mangopay.

L’ensemble de l’équipe et des produits de WhenThen ont fusionné avec Mangopay et fonctionneront sous la marque Mangopay. Quant à Kirk Donohoe, co-fondateur de WhenThen et ancien cadre de Mastercard, il rejoint le comité exécutif de Mangopay en tant que directeur des produits.

Retrouvez l’interview complète de Romain Mazeries, CEO de Mangopay :