Manus AI : 5 points clés à connaître sur l’agent IA chinois

Manus AI, que nous vous présentions il y a 2 jours et développé par la startup chinoise Butterfly Effect, a suscité un fort engouement depuis sa sortie. Les demandes d’accès à la beta privée de Manus AI ont dépassé les attentes de ses créateurs, notamment en Chine, sans toutefois dévoiler de chiffres, les accès étant libérés au compte goutte via discord. Présenté comme une alternative à OpenAI Deep Research, cette solution d’agent autonome prétend rivaliser avec les meilleures solutions américaines sur le marché. Une ambition qui n’a pas manqué de susciter des interrogations sur ses véritables capacités.

Un agent IA autonome conçu pour exécuter des tâches complexes

Manus AI se distingue par sa capacité à exécuter des tâches variées telles que l’analyse de CV, la génération d’itinéraires de voyage ou encore l’évaluation de tendances boursières. Contrairement à de nombreux modèles existants, il ne se limite pas à fournir des réponses ou recommandations, mais exécute lui même des taches pour atteindre l’objectif fixé.

Une alternative chinoise aux agents développés par OpenAI et Anthropic

Avec son lancement en mars 2024, Manus AI entre en concurrence directe avec Deep Research d’OpenAI et les agents d’Anthropic. Sa capacité à exécuter des tâches complexes et à s’adapter à différentes instructions pourrait en faire un outil stratégique pour les entreprises et les professionnels cherchant à automatiser leurs processus. Il incarne une nouvelle génération de solution d’IA

Une architecture multi-agents reposant sur des modèles existants

Manus AI ne repose pas sur un modèle d’IA développé en interne. Il fonctionne grâce à une combinaison de modèles existants, notamment Claude 3.5 Sonnet d’Anthropic et des versions optimisées de Qwen, développées par Alibaba. Une mise à niveau vers Claude 3.7 est en cours de test pour améliorer ses capacités d’exécution. Contrairement à d’autres acteurs du secteur, elle n’a pas publié de documentation technique détaillée ni mis à disposition de code open-source, ce qui alimente les interrogations sur l’originalité et la robustesse de son agent.

Un accès limité et des performances variables

Manus AI est actuellement en bêta privée, disponible uniquement via des codes d’invitation. Son fonctionnement a été salué pour la qualité des résultats obtenus, mais plusieurs utilisateurs signalent des temps de traitement plus longs que ceux d’OpenAI Deep Research, ainsi que des erreurs factuelles. La startup évoque un manque de puissance de calcul comme principale limite à ce stade.

Une levée de fonds de 10 millions de dollars

Butterfly Effect, la société derrière Manus, aurait levé plus de 10 millions de dollars selon plusieurs sources chinoises.