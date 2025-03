Connaissez-vous Actionable ? Une IA prédictive au service de la satisfaction client

Comprendre, prédire et améliorer la satisfaction client grâce à l’intelligence artificielle est la mission que s’est fixée Actionable. Fondée en avril 2024 par Nans Thomas et Nicolas Rieul, l’entreprise a levé 2 millions d’euros en pré-amorçage seulement cinq mois après son lancement, avec le soutien d’Axeleo, Source Ventures et plus de 30 business angels.

Une IA prédictive au service de la satisfaction client

La promesse d’Actionable ? Offrir aux entreprises une vision en temps réel du niveau de satisfaction de leurs clients, tout en identifiant les facteurs clés qui influencent cette satisfaction. Contrairement aux approches traditionnelles reposant sur des sondages aux taux de réponse souvent faibles (2 à 5 % en B2C, jusqu’à 20 % en B2B), Actionable croise ces enquêtes avec des données business et opérationnelles issues de CRM, plateformes d’analytics et outils de support client.

Grâce à une modélisation avancée et des algorithmes de machine learning dédiés par secteur, Actionable permet aux entreprises de détecter les drivers majeurs de satisfaction et d’insatisfaction, d’anticiper le churn et d’améliorer la rétention. L’objectif : transformer la donnée brute en insights actionnables.

Un déploiement rapide et une intégration fluide

L’un des atouts d’Actionable réside dans la simplicité de son intégration. Trois modes de connexion sont proposés :

Via API avec des outils SaaS standards comme Salesforce, Zendesk, Intercom, Google Analytics .

avec des outils SaaS standards comme . Connexion hybride pour combiner outils standards et systèmes internes.

pour combiner outils standards et systèmes internes. Intégration sur-mesure pour les grandes entreprises opérant avec des data lakes ou des systèmes propriétaires.

Un marché en forte demande

Avec l’explosion des coûts d’acquisition client (+65 % en cinq ans), la rétention devient un enjeu stratégique. Les entreprises, notamment dans la banque, le retail, l’e-commerce et les services, cherchent à optimiser l’expérience client pour fidéliser leur base. Parmi les premiers clients d’Actionable, on retrouve Ticketac, Audiens, Ouigo, Strapi, ou encore Mirakl.

Une reconnaissance parmi les startups les plus prometteuses

Actionable figure en 44ème position du palmarès 2025 WE INNOVATE 500, qui distingue les startups les plus innovantes et à fort potentiel de croissance. Cette reconnaissance confirme la pertinence de leur approche et leur capacité à transformer l’analyse de la satisfaction client grâce à l’IA.

Et la suite ?

Actionable ambitionne d’étendre son modèle à de nouveaux secteurs et d’approfondir sa technologie. Son objectif à court terme : structurer un produit robuste, démontrer son impact sur la rétention client, et préparer une prochaine étape de financement.