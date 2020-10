Marketing: Vistaprint rachète 99designs pour développer son offre design auprès des TPE et PME

Vistaprint, filiale du groupe Cimpress spécialisée dans le marketing pour les TPE et PME, annonce l’acquisition de la startup australienne 99designs pour développer son offre design.

Lancé en 2008 par Matt Mickiewicz et Mark Harbottle, 99designs est une plateforme permettant aux designers et aux clients de créer ensemble des designs pour leurs marques. La startup basée à Melbourne revendique un large réseau de designers indépendants, qui pourront désormais collaborer avec les plus de 20 millions de clients de Vistaprint.

« En cette année où le monde a dû travailler ensemble en ligne, la mission de 99designs de défendre la créativité pour offrir des opportunités aux gens du monde entier n’a jamais été aussi pertinente », commente Patrick Llewellyn, PDG de 99designs. « Nous permettons des ‘connexions créatives’ à distance depuis plus d’une décennie et nous avons été en première ligne pour observer comment elles alimentent le succès des TPE-PME et des entrepreneurs ».

Un projet d’introduction en Bourse tué dans l’œuf?

L’entreprise néerlandaise Vistaprint, qui propose à ses clients une sélection de modèles personnalisables pour les supports marketing et promotionnels, allant de la modification d’une banderole à la création de dépliants ou de cartes de visite, trouve dans ce rachat l’occasion de donner aux utilisateurs plus de poids dans les décisions créatives de leurs designs. « Nous savons à quel point le design est essentiel pour les entrepreneurs dans leur parcours », commente Robert Keane, fondateur et PDG de Cimpress et Vistaprint. « Cette association, c’est aussi jeter les bases de quelque chose de plus grand et de plus précieux que nous n’aurions pas pu créer indépendamment l’un de l’autre ».

Si le CEO de 99designs Patrick Llewellyn envisageait d’introduire la startup en Bourse en Australie en 2018, il a finalement jugé qu’un rachat permettrait à 99designs de se développer plus rapidement. « Nous n’étions tout simplement pas prêts à nous rendre publics en 2020 », a-t-il déclaré au Brisbane Times. « Nous aurions certainement pu lever des capitaux sur ce marché, mais cela nous permet d’aller beaucoup plus vite et de nous concentrer vraiment sur les choses qui nous tiennent à cœur ».

Il sera toujours en charge de la direction de 99designs mais relèvera de Robert Keane. Vistaprint prévoit notamment d’élargir l’équipe de la startup et de la soutenir dans le développement de sa technologie et de ses produits. « La conviction et l’investissement de Vistaprint dans notre équipe et notre technologie témoignent de l’énorme potentiel que représente la créativité humaine, ainsi que l’importance d’un bon design sur le développement d’une TPE-PME », conclut Patrick Llewellyn.