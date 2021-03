MedTech: Céline Lazorthes (Leetchi) et Jonathan Benhamou (PeopleDoc) lancent un outil de lutte contre le cancer

Après avoir fondé en novembre 2009 la plateforme de cagnotte en ligne Leetchi puis la solution de paiement MangoPay, Céline Lazorthes s’était éloignée de l’entrepreneuriat pour se focaliser sur son collectif Sista et son métier de business angel, à l’instar de Jonathan Benhamou. Ce dernier a fondé et vendu PeopleDoc pour 300 millions de dollars à l’Américain Ultimate Software en 2018, avant de rejoindre The Lab Ventures puis Alven en tant que Venture Partner. Aujourd’hui, les deux Français renouent avec l’entrepreneuriat en lançant Resilience, une solution MedTech dédiée à la lutte contre le cancer.

Lancé en partenariat avec le centre de lutte contre le cancer Gustave Roussy et Unicancer, Resilience lève aujourd’hui 5 millions d’euros pour accompagner les oncologues dans le suivi des patients atteints du cancer. « Nous développons deux outils pensés comme un ensemble afin de décider d’un traitement, et de mieux appréhender la maladie et son évolution : le premier, destiné aux oncologues, est un outil d’aide à la décision avec une approche qui se veut la plus holistique possible. Le second est une application permettant aux patients d’être mieux suivis et informés au quotidien afin d’améliorer leur qualité de vie », décrit l’entreprise sur son site.

Les deux entrepreneurs s’étaient déjà retrouvés à l’occasion du lancement de Protège Ton Soignant, une initiative soutenue par des entrepreneurs et artistes visant à soutenir financièrement les soignants dans la lutte contre le Covid-19, en leur permettant d’avoir accès à des blouses, kits ou encore respirateurs.