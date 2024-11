MEETMYMAMA lève 3 millions d’euros pour développer son modèle qui inspire l’économie sociale

Meet My Mama ne se contente pas d’être un traiteur événementiel classique. Avec une structure hybride, la startup française réinvente le secteur de la restauration en intégrant des dimensions sociales et environnementales fortes dans son modèle économique. L’entreprise combine une activité traiteur B2B haut de gamme, une association de soutien à l’entrepreneuriat féminin, et un centre de formation, « Mama Academy », pour répondre aux besoins d’insertion professionnelle de personnes éloignées du marché du travail.

Le modèle traiteur de Meet My Mama repose sur la mise en valeur des talents culinaires de femmes issues de parcours divers, appelées « Mamas », qui créent des « Voyages Culinaires » pour des clients comme VINCI, AXA et LVMH. Parallèlement, l’association « Empower My Mama » fournit un accompagnement socio-professionnel complet à ces femmes pour qu’elles puissent développer leur activité de manière pérenne, avec un objectif de création de plus de 100 entreprises dans les prochaines années.

Le troisième pilier du modèle, la « Mama Academy », assure une formation structurée aux métiers de la restauration pour les personnes en situation de précarité. Déjà en partenariat avec des entreprises comme Gros Bao et Sodexo, l’académie a permis la création de dizaines d’emplois stables, démontrant l’efficacité de cet investissement social.

Pour accélérer sa croissance et consolider son modèle hybride, Meet My Mama a levé 3 millions d’euros en novembre 2024. Ce financement, soutenu par BNP Paribas, Kimpa, Fair Equity, Olympe Capital et le Groupe Up, permettra d’élargir les programmes de formation et d’accompagnement, ainsi que de structurer de nouvelles offres à impact social et environnemental.