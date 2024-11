JUST lève 8 millions d’euros pour redéfinir le checkout dans l’eCommerce

Le checkout, longtemps considéré comme un simple point de passage, est aujourd’hui au cœur des stratégies de conversion des marchands en ligne. Fondée en 2022, la startup JUST s’est imposée comme un acteur clé de cette transformation en proposant une solution de checkout plug-and-play qui intègre des déclencheurs marketing pour augmenter les revenus des marchands de 10 à 15 %. Avec plus de 500 marchands en France, dont des marques comme JOTT, JUST détient déjà 25 % de parts de marché.

Le modèle proposé par JUST s’inscrit dans la transition vers le Commerce 3.0, où le parcours d’achat devient décentralisé, fluide et multi-canal. Grâce à son infrastructure technologique, la plateforme permet d’effectuer ses achats et ses interactions sur divers canaux, comme les réseaux sociaux ou les applications de messagerie. Cette approche répond à l’évolution des attentes des consommateurs, qui privilégient des expériences personnalisées et engageantes.

Pour soutenir son développement, JUST a levé 8 millions d’euros lors d’un tour de financement en Seed mené par BACKED, avec la participation de DAPHNI, OTIUM et KIMA VENTURES. Ce financement permettra à la startup de renforcer sa technologie, de recruter des talents clés et d’entamer son expansion européenne, en commençant par le Royaume-Uni.