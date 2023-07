[Seed] FoodTech: STOKELP lève 3 millions d’euros auprès de OneRagtime pour gérer les surstocks agroalimentaires

Avec notre partenaire Junto, spécialiste de la performance média, découvrez l'actualité des levées de fonds

Stokelp, une marketplace dédiée aux industriels de l’agroalimentaire pour leur permettre de mieux valoriser et gérer leurs surstocks de matières premières (fruits et légumes, produits de la mer, viandes, crémerie, etc.) lève 3 millions d’euros auprès de OneRagtime, Alliance for Impact Ventures, Rothschild & co et Better Angle.

Fondé en 2021 par William Launay et Tanguy de Cottignies, Stokelp intervient auprès des industriels pour éviter les sur-stock. On estime en effet que 1,6 millions de tonnes de surstocks de matières premières alimentaires finissent en incinération chaque année. La startup propose une solution technologique qui permet de mettre en relation les industriels.

Stokelp va gérer la partie logistique et administrative des annonces puis s’assurer d’organiser le transport et la livraison. Ses principaux concurrents sont les brokers indépendants, spécialistes sur quelques matières premières.

La startup ambitionne d’accélérer son déploiement en Europe. « Il n’y a pas de secret, si on veut attaquer un marché européen dans une industrie qui a les mêmes spécificités depuis des années, il faut des personnes qui connaissent le marché et qui soient sur place », confie Tanguy De Cottignies, co-fondateur de Stokelp. « Il faut qu’on recrute des personnes qui connaissent le marché en dehors de la France ».

Retrouvez l’interview complète de Tanguy De Cottignies, co-fondateur de Stokelp, au micro de Richard Menneveux.

STOKELP marketplace dédiée aux industriels de l'agroalimentaire Secteur d'activité FoodTech / Agroalimentaire Année de création 2021 Fondateurs William Launay et Tanguy de Cottignies Fonds levés Pré-seed: 500k ; Seed: 3 millions d'euros Site web https://www.stokelp.com/home Effectif 12 collaborateurs Siège social Paris, France Investisseurs OneRagtime, Alliance for Impact Ventures, Rothschild & co et Better Angle Équipe de direction – William Launay, Tanguy de Cottignies