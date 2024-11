Alpagga lève 6 millions d’euros pour prolonger le cycle de vie des équipements des Cafés, Hôtels, Restaurants

Alpagga répond également à une problématique majeure : la gestion des équipements en fin de cycle. Plutôt que de voir des équipements encore fonctionnels finir à la décharge, la plateforme facilite leur réutilisation et prolonge leur durée de vie. En incitant à la seconde main, Alpagga participe à la réduction des déchets et à la diminution de la demande en nouvelles productions, contribuant ainsi à la baisse de l’empreinte écologique du secteur.

Une offre de services intégrés pour simplifier la transition vers la seconde main

L’un des éléments différenciants d’Alpagga réside dans son offre de services intégrés. La startup ne se limite pas à la mise en relation des vendeurs et acheteurs : elle propose un accompagnement complet pour simplifier le processus de transaction. Pour les vendeurs, Alpagga prend en charge la logistique, en gérant le démontage et le retrait des équipements sur site, tout en garantissant une mise en marché transparente et équilibrée.

Pour les acheteurs, Alpagga assure un contrôle qualité rigoureux en vérifiant chaque annonce avant la mise en ligne, garantissant ainsi la conformité des équipements proposés. De plus, la plateforme inclut un service après-vente (SAV), des garanties solides et une installation rapide, permettant aux professionnels de s’équiper en toute sérénité.

Un engagement fort en faveur de l’économie locale

Alpagga privilégie une approche de circuits courts en collaborant avec des TPE locales pour assurer la livraison, l’installation et la maintenance des équipements. Cette stratégie renforce l’économie locale tout en permettant à Alpagga de garantir une réactivité optimale : les interventions sont assurées sous 48 heures, une exigence de rapidité cruciale pour les professionnels du CHR.

Cet ancrage local s’inscrit dans la mission de la startup de créer un écosystème plus durable et interconnecté. En misant sur l’économie circulaire, Alpagga contribue non seulement à la réduction de l’empreinte carbone du secteur, mais renforce également le tissu économique local, créant des synergies bénéfiques entre les acteurs du secteur et les prestataires de services régionaux.

Une croissance rapide pour un impact durable

En un an, Alpagga a réalisé une croissance notable, multipliant par dix son chiffre d’affaires mensuel et atteignant une équipe de 30 employés. Grâce à une levée de fonds récente de 6 millions d’euros auprès de Ring Capital, FJ Labs, Acurio et 50 Partners, la startup compte renforcer sa position de leader sur le marché français et promouvoir l’adoption de la seconde main dans le secteur CHR. Ce financement devrait lui permettre d’étendre sa plateforme et d’amplifier son impact écologique en France.