OPEN AIRLINES lève 45 millions d’euros pour eco piloter les vols des compagnies aériennes

Alors que l’aviation représente 2 % des émissions mondiales de CO₂, OpenAirlines, basé à Toulouse, développe des solutions pour réduire la consommation de carburant et les émissions des compagnies aériennes. Son produit phare, SkyBreathe, exploite les données des vols passées au crible de l’intelligence artificielle pour fournir des recommandations d’éco-pilotage aux compagnies aériennes. Avec plus de 15 millions de vols analysés, SkyBreathe permet d’optimiser les décisions en matière de carburant, réduisant la consommation de 3 à 5 % par vol. En 2023, cette technologie a évité l’émission de 1,4 million de tonnes de CO₂ et permis d’économiser 420 000 tonnes de carburant pour ses clients, qui incluent Air France, Korean Air, EasyJet et JetBlue.

SkyBreathe OnBoard, une extension de la solution, est intégrée dans le cockpit pour offrir des recommandations en temps réel aux pilotes. Cette fonctionnalité permet de s’ajuster au cours du vol, en fonction de variables comme la météo et la charge de l’appareil, pour maximiser les économies de carburant. En s’appuyant sur des algorithmes de machine learning, OpenAirlines aide les pilotes à prendre des décisions immédiates et précises. La société vise à étendre cette technologie pour inclure des outils dédiés aux contrôleurs aériens et des solutions ESG, répondant aux exigences réglementaires croissantes en matière d’impact environnemental.

Depuis sa création en 2006 par Alexandre Feray, OpenAirlines affiche un modèle de rentabilité, atteinte dès 2021, et une croissance annuelle de 30 % sur les cinq dernières années. En 2024, elle atteint un revenu annuel récurrent (ARR) de 10 millions d’euros, grâce à une clientèle répartie dans 70 compagnies aériennes. OpenAirlines génère 37 % de ses revenus en Europe, 30 % en Amérique et 33 % dans la région Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique.

OpenAirlines vient de lever près de 45 millions d’euros pour financer ses ambitions d’expansion. Eiffel Investment Group, via son fonds Eiffel Essentiel, mène ce tour, rejoint par Mirova, affilié à Natixis Investment Managers, et la Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l’Aéronautique Civile (CRPN), qui investira d’ici la fin de l’année. Ce financement soutiendra l’expansion en Amérique du Nord et en Asie ainsi que la mise en œuvre d’une stratégie de croissance externe, visant à étoffer les services d’OpenAirlines en matière de gestion environnementale dans l’aviation.