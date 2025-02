Sécurité alimentaire : Spore.Bio lève 22 millions d’euros pour une détection instantanée des contaminants

L’IA et la lumière : comment Spore.Bio transforme le contrôle qualité industriel en supprimant le temps d’attente

Dans les secteurs agroalimentaire, pharmaceutique et cosmétique, la détection des contaminants repose encore largement sur des méthodes traditionnelles, exigeant plusieurs jours d’analyse en laboratoire. Ces délais prolongés exposent les industriels à des rappels de produits coûteux, des sanctions réglementaires et des risques sanitaires accrus. En réponse, Spore.Bio propose une solution de détection microbiologique instantanée, directement sur site, combinant intelligence artificielle et photonique.

Une transformation radicale du contrôle microbiologique

Les méthodes conventionnelles nécessitent entre 5 et 20 jours pour identifier la présence de bactéries ou autres contaminants, un délai incompatible avec les exigences de sécurité et de réactivité. Spore.Bio supprime cette contrainte grâce à une technologie brevetée qui utilise la lumière pour détecter instantanément la charge bactérienne des produits testés.

Le dispositif de la startup repose sur une combinaison de machine learning, optique avancée et chimiométrie pour analyser en temps réel les échantillons, sans nécessiter d’incubation ni d’interventions externes. Cette approche permet d’alerter immédiatement les équipes qualité en cas d’anomalie, réduisant ainsi le risque de contamination et évitant l’immobilisation inutile de stocks entiers en attente de validation.

Une adoption rapide dans l’industrie

L’efficacité et la rapidité du procédé de Spore.Bio suscitent un vif intérêt de la part des industriels. Plus de 200 usines sont déjà en attente d’intégration de cette technologie. La startup collabore avec des acteurs majeurs des secteurs alimentaire, pharmaceutique et cosmétique afin d’affiner les itérations de son dispositif avant une mise sur le marché à grande échelle.

Parallèlement, Spore.Bio a conclu un partenariat stratégique avec l’Institut Pasteur, référence mondiale en microbiologie, lui offrant un accès privilégié à la souchothèque de l’institut afin d’enrichir continuellement ses modèles de détection.

Une dynamique de croissance accélérée

Fondée en 2023, Spore.Bio est piloté par Amine Raji (CEO), Maxime Mistretta (CTO), et Mohamed Tazi (COO).

L’entreprise a récemment fait l’acquisition de Greentropism, une startup spécialisée dans l’analyse spectroscopique par intelligence artificielle, qui avait précédemment levé 3M€. Cette acquisition lui permet d’intégrer des compétences avancées en optique et en analyse prédictive.

Une levée de fonds de 23M$ pour industrialiser la technologie

Afin d’accélérer son développement et d’industrialiser sa solution, Spore.Bio vient de finaliser un tour de Série A de 22 millions d’euros, mené par Singular. Ce financement porte le total levé à 30 millions d’euros depuis sa création. Parmi les investisseurs figurent Point 72 Ventures, 1st Kind Ventures (Peugeot Family Office), Station F et Lord David Prior (ancien Chairman du NHS), aux côtés des investisseurs historiques LocalGlobe, No Label Ventures et Famille C (Clarins Family Office).

Ce capital permettra à Spore.Bio de doubler ses effectifs pour atteindre 50 chercheurs et ingénieurs, de finaliser l’industrialisation de sa solution et de préparer son lancement commercial avant fin 2025.