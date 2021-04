MessageBird clôture sa série C à 1 milliard de dollars et rachète SparkPost pour 600 millions

Le fournisseur de solutions de communication omnicanal MessageBird, qui avait levé 200 millions de dollars en octobre dernier, élargit sa série C pour atteindre un milliard de dollars, revendiquant le plus grand tour de table de série C jamais réalisé en Europe. Ce tour de table a été mené par Eurazeo, Tiger Global, Owl Rock, ainsi que des fonds et comptes gérés par BlackRock, avec la participation de l’ensemble de ses investisseurs historiques.

Dans la foulée, la startup néerlandaise annonce le rachat de la société américaine SparkPost pour 600 millions de dollars. Cette acquisition lui permet de se renforcer aux États-Unis et d’étoffer considérablement son portefeuille de clients. En effet, la plateforme américaine d’intelligence prédictive par e-mail compte parmi ses clients de grands noms, à l’instar de Disney, Zillow, PayPal, le New York Times, Adobe, LinkedIn, Pinterest ou encore JP Morgan.

Devenir la «plateforme de référence »

Lancé en 2011 par Robert Vis, MessageBird a développé une plateforme omnicanale de communication à destination des entreprises, dans le but de simplifier et fluidifier les échanges avec leurs clients. La plateforme propose aux entreprises une suite complète d’API pour les développeurs ainsi que des solutions prêtes à l’emploi, par exemple pour le service client (Inbox), pour le marketing et la communication (Campaign Builder) ou encore pour la virtualisation des entretiens (Video). L’acquisition de SparkPost, une plateforme d’optimisation de courrier électronique, s’inscrit dans la volonté de l’entreprise néerlandaise de compléter son offre.

« Avec le rachat de SparkPost, nous serons en mesure de mieux servir nos clients en faisant de l’e-mail un puissant canal de création de valeur, et en bénéficiant d’informations aussi pertinentes et contextualisées que possible », explique le CEO de MessageBird Robert Vis. « Nous sommes également ravis d’étendre nos activités internationales au marché américain. Cette acquisition représente pour nous une nouvelle étape logique dans le cadre de notre mission, qui consiste à nous imposer comme la plateforme de référence pour les entreprises souhaitant communiquer avec leurs clients sur tous les canaux et dans le monde entier. »

En effet, ce rachat permet à MessageBird de renforcer sa position de manière significative aux États-Unis et de compter désormais plus de 25 000 clients, une main-d’œuvre de 700 employés, et plus de 500 millions de dollars de chiffre d’affaires. La transaction devrait être finalisée au 2e trimestre. « Cette opération fait également de MessageBird le plus grand fournisseur omnicanal au monde », affirme la société, qui songe à une prochaine introduction en Bourse.

MessageBird : les données clés

Fondateur : Robert Vis

Création : 2011

Siège social : Amsterdam

Activité : solutions de communication omnicanal

Concurrent : Twilio

Financement : 1 milliard de dollars en série C. Ce tour de table a été mené par Eurazeo, Tiger Global, Owl Rock, ainsi que des fonds et comptes gérés par BlackRock, avec la participation de l’ensemble de ses investisseurs historiques.