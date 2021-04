[DECODE Quantum] A la rencontre de Serge Reynaud, Directeur de Recherche au CNRS

Nous accueillons Serge Reynaud est Directeur de Recherche du CNRS, travaillant au laboratoire LKB de l’École Normale Supérieure à Paris.

Il s’intéresse au vide, ce qui va pas mal nous occuper, et notamment aux expériences qui démontrent l’existence de ces fameuses fluctuations quantiques du vide, notamment celles de l’effet Casimir. Ces fluctuations sont aussi appelées « énergie du vide ». Nous verrons le lien entre le vide et la gravité. On s’éloignera un peu du calcul quantique mais pas tant que cela, nous verrons. Ça nous amènera aussi à nous intéresser à l’astrophysique. C’est ce qu’il y a de merveilleux avec la physique quantique : on peut toucher à tout avec.