Microsoft se renforce dans le jeu vidéo en s’associant au groupe japonais Sega

Le groupe japonais Sega a annoncé lundi avoir passé une alliance stratégique avec Microsoft devant permettre le développement de jeux sur la plateforme d’informatique à distance Azure du géant américain. Ce partenariat fait partie d’un projet au long cours de Sega intitulé « Super Game » visant à développer des titres à gros budget et d’ambition internationale, a précisé l’entreprise nippone, notamment à l’origine des aventures du célèbre hérisson bleu Sonic.

Le titre de Sega grimpe en Bourse

« Dans un monde plus connecté que jamais avec le déploiement massif de la 5G et des services d’informatique à distance ces dernières années, les consommateurs peuvent profiter plus facilement et à tout moment de contenus divertissants de haute qualité », a indiqué Sega dans un communiqué. « En travaillant avec Microsoft pour anticiper ces tendances qui vont s’accélérer encore plus à l’avenir, le but est d’optimiser les processus de développement et de continuer de proposer aux joueurs qui utilisent les technologies d’informatique à distance d’Azure des expériences de haute qualité« , a ajouté l’entreprise.

Des titres développés par Sega spécifiquement pour les serveurs Azure pourraient faire leur apparition au cours des prochaines années sur le Xbox Game Pass, un service d’abonnement mensuel permettant aux joueurs d’accéder à un catalogue de jeux dématérialisés via leur console Xbox. Plusieurs jeux de Sega, dont la franchise « Yakuza », sont déjà disponibles sur le Game Pass. Certains d’entre eux sont également accessibles via l’abonnement PlayStation Now de Sony ou sur la boutique numérique de Nintendo. A la Bourse de Tokyo, le titre de Sega a grimpé de près de 6% lundi.