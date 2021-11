Coinbase réalise sa première acquisition en Inde pour plus de 40 millions de dollars

La plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies aux États-Unis annonce l’acquisition d’Agara, une plateforme indienne d’assistance client basée sur l’IA. Cette acquisition vise notamment à reconfirmer la stratégie de Coinbase de développer son pôle technologique en Inde. Si le montant de la transaction n’a pas été officiellement communiqué, il devrait se situer entre 40 et 50 millions de dollars, selon les informations rapportées par TechCrunch. Fondé en 2017, Agara a levé 7 millions de dollars depuis son lancement, notamment auprès de Blume Ventures et RTP Global.

Lancé en 2012 par Brian Armstrong et Fred Ehrsam, Coinbase développe un service permettant à n’importe quel internaute d’acheter et de vendre facilement des bitcoins et autres crytpomonnaies. La plateforme, qui fonctionne comme une Bourse en ligne, est aujourd’hui incontournable et figure parmi les plus prisées de son secteur. Elle revendique plus de 56 millions d’utilisateurs en 2021.

Cette acquisition vise à lui permettre d’améliorer l’expérience utilisateur sur sa plateforme. En effet, Agara développe une technologie de machine learning et de traitement de langage naturel qui optimise l’expérience client. L’entreprise, qui opère en Inde et aux États-Unis, propose des intégrations avec des plateformes populaires, à l’instar de Salesforce, Shopify ou Twilio.

« Nous prévoyons de tirer parti de la puissante technologie de machine learning et d’IA conversationnelle d’Agara pour automatiser et améliorer nos outils d’expérience client (CX) », confirme Manish Gupta, EVP, Ingénierie, dans un post de blog. « L’amélioration de notre CX reste une priorité absolue pour Coinbase. Au cours des derniers mois, nous avons multiplié par 5 l’effectif de notre personnel d’assistance et annoncé que nous offririons une assistance téléphonique et une messagerie en direct 24/7 d’ici la fin de l’année. Grâce à cette acquisition, nous serons en mesure d’offrir à nos clients de nouvelles options d’assistance personnalisées, intelligentes et en temps réel. » Agara devrait désormais se concentrer essentiellement sur Coinbase.

Une présence « en pleine expansion »

Côté en Bourse depuis le début de l’année, Coinbase a atteint une valorisation environnant les 86 milliards de dollars lors de son IPO, du jamais vu pour une startup de son secteur. Depuis cette année, la FinTech développe un hub technologique en Inde où elle recrute activement des ingénieurs. « Au début de l’année, nous avons annoncé notre stratégie de création d’un centre technologique en Inde, et nous sommes impatients d’accueillir l’équipe d’Agara dans notre présence en pleine expansion dans le pays. » L’acquisition, soumise aux conditions de clôture habituelles, devrait être finalisée plus tard dans l’année.

S’il s’agit pour Coinbase de sa première acquisition dans le pays, la plateforme de cryptomonnaies a déjà investi dans des startups indiennes, à l’instar de CoinSwitch Kuber le mois dernier. Il s’agit de l’une des plus importantes plateformes de trading de cryptomonnaies en Inde, qui a levé 260 millions de dollars en série C auprès d’Andreessen Horowitz (a16z) et Coinbase Ventures, avec la participation des investisseurs historiques dont Sequoia Capital, Tiger Global Management et Ribbit Capital. Valorisée à 1,9 milliard de dollars, CoinSwitch Kuber est devenue la 30ème startup indienne à atteindre le statut de licorne depuis le début de l’année.