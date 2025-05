Mirakl, Believe, Hermès recrutent dans le marketing

Mirakl recherche son ou sa futur Chief Product Officer pour piloter la stratégie produit de ses solutions Marketplace & Catalog et Connect. Basé à Paris, ce poste stratégique reporte au CTO et s’inscrit dans une dynamique de croissance forte, avec une équipe Produit & Design d’environ 50 personnes. Le candidat devra conjuguer vision business, expertise SaaS B2B et leadership organisationnel, en lien direct avec le CEO. Une expérience dans l’e-commerce serait un atout, of course!

Believe recherche un(e) Global Head of Digital Marketing & Branding pour piloter sa stratégie digitale mondiale. Le poste, rattaché à la direction marketing et communication, vise à renforcer l’expérience digitale, la notoriété de la marque et l’engagement client à travers tous les canaux numériques. Le candidat devra conjuguer leadership stratégique, maîtrise des outils digitaux (SEO, SEM, branding, CMS) et management transversal dans un environnement international. Il supervisera une équipe de 4 personnes et plusieurs agences partenaires.

Hermès recherche un(e) Directeur Média pour définir et piloter la stratégie média globale de la Maison. Rattaché à la Directrice Média & Réseaux Sociaux, ce poste stratégique vise à développer l’empreinte de la marque à l’international en orchestrant des campagnes omnicanales, en ligne et hors ligne. Le rôle inclut le management d’une équipe de 6 experts, l’accompagnement des filiales, la coordination avec les agences et le déploiement d’une vision cohérente dans un écosystème paid/owned/earned. Une solide expérience dans le luxe et les médias globaux est requise.

👉 Trouvez votre prochain défi dans la tech et l’innovation avec le jobboard de FrenchWeb. Startups, scale-ups, grands groupes : les meilleures opportunités de l’écosystème vous attendent.