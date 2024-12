MIRAKL fait l’acquisition de la startup berlinoise ADSPERT, spécialisée dans l’optimisation de campagnes PPC

MIRAKL poursuit son développement dans le retail media en intégrant Adspert, une startup allemande spécialisée dans l’optimisation des campagnes PPC (pay-per-click).

Peu connue en France, ADSPERT développe des outils d’optimisation publicitaire pour des plateformes comme Amazon, Google et eBay. Sa technologie permet de maximiser le ROAS (return on ad spend) et d’optimiser les enchères publicitaires. Avec cette intégration, Adspert devient une composante essentielle de Mirakl Connect, la plateforme qui centralise l’activité des vendeurs tiers. L’objectif est clair : fournir aux vendeurs les moyens d’améliorer leur visibilité tout en incitant à accroître leurs dépenses en retail media.

Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription. Votre inscription est confirmée. La newsletter hebdo Recevez chaque lundi l'actualité de notre écosystème Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire. Ex. : abc@xyz.com J'accepte de recevoir vos e-mails et confirme avoir pris connaissance de votre politique de confidentialité et mentions légales. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en cliquant sur le lien présent dans nos emails. S'INSCRIRE

Cette approche s’inscrit dans une logique économique précise. Les vendeurs, en investissant davantage dans des campagnes ciblées, augmentent leurs ventes. Par ricochet, les marketplaces alimentées par Mirakl voient leurs revenus publicitaires et e-commerce progresser.

Un positionnement renforcé face à CRITEO

Avec Adspert, Mirakl ambitionne de rivaliser avec des acteurs établis comme Criteo. La startup allemande apporte une expertise technique dans un secteur où le volume d’affaires dépend largement de la précision des algorithmes. Si Adspert reste modeste en comparaison de solutions comme Skai, sa technologie offre néanmoins à Mirakl un levier pour consolider son offre publicitaire.

Vers un écosystème publicitaire intégré

Mirakl Ads, lancé en 2023, compte déjà une vingtaine de clients. Avec Adspert, l’entreprise renforce sa roadmap produit en prévoyant de nouvelles fonctionnalités dès 2025, comme le display on-site et l’extension d’audience.

Cependant, des challenges persistent. Mirakl doit maintenir la compatibilité d’Adspert avec des plateformes concurrentes comme Amazon tout en maximisant l’intégration pour ses propres clients. Ce délicat équilibre sera crucial pour conserver la confiance des vendeurs tout en augmentant son volume d’affaires.