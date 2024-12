Le programme startup d’OVHcloud : un levier d’innovation pour 300 jeunes entreprises chaque année

Depuis 2015, OVHcloud soutient l’écosystème entrepreneurial avec son programme dédié aux startups. En 2024, ce sont 300 jeunes entreprises qui ont bénéficié de cet accompagnement structuré, pensé pour répondre aux besoins spécifiques des startups dans des domaines clés comme l’intelligence artificielle, la cybersécurité et le cloud computing.

Une structure mondiale pour un soutien local et global

Animé par une équipe internationale, le programme Startup d’OVHcloud accompagne des entreprises issues de régions variées : France, Benelux, Afrique, Moyen-Orient….« Nous accompagnons les startups à chaque étape, de la structuration de leur infrastructure à leur entrée sur le marché, en passant par l’optimisation de leur modèle économique. » Les startups bénéficient de crédits cloud, d’un soutien technique personnalisé, et d’un accès à un réseau de partenaires et d’investisseurs.

Un programme enrichi en 2024

Cette année, OVHcloud a lancé un Accélérateur IA, conçu pour répondre aux besoins croissants des startups dans ce domaine. Sélectionnées sur des critères exigeants, une dizaine de jeunes pousses rejoindront ce programme mondial, qui propose :

Un accompagnement technique : choix d’infrastructures adaptées, optimisation des ressources.

: choix d’infrastructures adaptées, optimisation des ressources. Un volet commercial : aide à la mise sur le marché et à la structuration des ventes.

: aide à la mise sur le marché et à la structuration des ventes. Un accès à des investisseurs : préparation des levées de fonds et mise en relation avec des financeurs.

Ce programme s’ajoute à l’offre standard du programme Startup d’OVHcloud, qui soutient déjà un éventail large de projets en innovation technologique.

Des exemples concrets de réussite

Plusieurs startups accompagnées en 2024 illustrent l’impact du programme :

GLADIA : spécialisée dans l’intelligence artificielle audio, cette startup a consolidé son modèle économique et levé des fonds significatifs.

: spécialisée dans l’intelligence artificielle audio, cette startup a consolidé son modèle économique et levé des fonds significatifs. UNCIA : active en cybersécurité, elle innove dans la gestion des systèmes d’information.

: active en cybersécurité, elle innove dans la gestion des systèmes d’information. ALTOVIZ : focalisée sur la facturation électronique pour les TPE, elle répond à des besoins critiques d’automatisation et de conformité.

Ces exemples montrent la diversité des secteurs soutenus et la capacité d’OVHcloud à s’adapter aux besoins spécifiques de chaque projet.

