Mirakl, ManoMano, Back Market…: les levées de fonds de l’année 2020 dans le retail

Si certains secteurs ont été sinistrés par la crise du Covid-19, d’autres ont bénéficié de l’engouement pour la technologie et les services à distance qu’elle rend possible. Le secteur du retail et de l’e-commerce fait partie des « grands gagnants » de cette crise, avec notamment une forte accélération des achats en ligne auprès des magasins, qui ont enregistré une progression record de +83% au deuxième trimestre 2020, selon Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad). De nombreuses startups ont ainsi pu augmenter considérablement leur chiffre d’affaires et pour certaines, réaliser des lever des fonds. Retour sur les levées de fonds des startups françaises en cette année particulière.

Mirakl: 255 millions d’euros

Fondé en 2012, Mirakl vend aux entreprises une solution logicielle pour lancer leur marketplace.

Investisseurs: Permira, 83North, Bain Capital Ventures, Elaia Partners, Felix Capital

ManoMano: 125 millions d’euros

ManoMano est une plateforme e-commerce spécialisée dans les domaines du bricolage et du jardinage.

Investisseurs: Temasek, Bpifrance, Piton Capital, Kismet Holding

Back Market: 110 millions d’euros

Back Market développe une marketplace de produits électroniques reconditionnés (smartphones, ordinateurs, télévisions, produits électroménagers…).

Investisseurs: Goldman Sachs Growth, Aglaé Ventures, Eurazeo Growth

Exotec: 77 millions d’euros

Exotec est un fabricant de robot pour la préparation de commandes.

Investisseurs: 83North, Iris Capital, Breega

Vestiaire Collective: 59 millions d’euros

Vestiaire Collective est un site e-commerce spécialisé dans la vente de vêtements et d’accessoires de luxe et de mode d’occasion.

Investisseurs: Korelya Capital, Vaultier7 , Cuir Invest, Eurazeo, Bpifrance, Vitruvian Partners, Conde Nast, Luxury Tech Fund

Snowleader: 10 millions d’euros

Snowleader développe une plateforme e-commerce d’équipements de plein air.

Investisseurs: 123 IM, BNP Paribas Développement, Sofimac Régions

SimpliField: 9,9 millions d’euros

SimpliField propose une solution permettant à ses clients de mesurer l’implémentation de ses produits au sein de leurs distributeurs afin d’assurer une expérience de vente la plus cohérente possible et de mesurer l’efficacité de leurs offres.

Investisseurs: Five Elms Capital, Cap Horn, Runa Capital

Showroomprive: 9,9 millions d’euros

Showroomprive est un site Internet de ventes privées.

Investisseurs: Ancelle, Victoire Investissement, Cambon Financière, Thierry Petit

Certideal: 8 millions d’euros

Certideal est une plateforme de vente de tablettes et smartphones reconditionnés.

Investisseurs: MAIF Avenir, BNP Paribas Développement, Inter Invest Capital, Citizen Capital

BonneGueule: 6,5 millions d’euros

BonneGueule est une plateforme e-commerce de mode masculine.

Investisseurs: Generis Capital Partners, Bpifrance

Shipup: 6 millions d’euros

Shipup développe une solution de traçabilité des envois de colis pour les e-commerçants.

Investisseurs: Elaia Partners, Bpifrance Investissement

Storelift: 5 millions d’euros

Storelift développe un concept de magasin autonome de proximité.

Investisseurs: Cap Horn, LocalGlobe, business angels

Lizee: 4 millions d’euros

La startup Lizee accompagne les enseignes qui souhaitent se lancer dans l’économie circulaire.

Investisseurs: Speedinvest, Alante Capital, Fashion For Good, Volta Circle

Little Cigogne: 2,2 millions d’euros

Little Cigogne est une plateforme e-commerce spécialisée dans la mode pour enfants.

Investisseurs: ACG Management, family office Entheos, investisseurs historiques

Monstock: 1,6 million d’euros

Monstockdéveloppe une application à destination des entreprises qui simplifie la gestion des stocks et inventaires.

Investisseurs: Side Capital, business angels

I Make: 1,5 million d’euros

I Make propose un site spécialisé dans les fournitures de do it yourself.

Investisseurs: Eutopia, Kima Ventures, business angels

Hardloop: 1,4 million d’euros

Hardloop est une plateforme de vente d’équipement de plein air.

Investisseurs: Seventure Partners, SGPA

Braderie.Pro: 800 000 euros

Braderie.Pro développe une marketplace de vente et d’achat de matériels entre professionnels.

Investisseurs: Angels for building, Angelor, business angels

Place2Swap: 750 000 euros

Place2Swap est une plateforme omnicanal qui permet aux marques d’intégrer le marché de l’occasion dans leur modèle économique.

Investisseurs: Seventure Partners, SGPA

Bluedigo: 500 000 euros

Bluedigo est une plateforme e-commerce de fournitures de bureau éco-responsables et meubles d’occasion pour les entreprises.

Investisseurs: business angles tels que Frédéric Mazzella et Francis Nappez, fondateurs de Blablacar, Véronique Morali, présidente de Webedia, ou encore Marc-David Choukroun, fondateur de La Ruche qui dit Oui.

La Marque en Moins: 500 000 euros

La Marque en Moins développe une plateforme de vente de produits d’entretien ménager.

Investisseurs: investisseurs privés