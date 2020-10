[Livre Blanc] Le guide du Manager pour gagner en résilience en période de crise

Les derniers mois que nous venons de vivre nous ont prouvé à quel point une crise peut bousculer nos cadres de travail : évolution des organisations et des réglementations, chamboulement des rythmes de travail, nouvelles méthodes et outils de travail, déséquilibre qui s’installe entre vie privée et vie professionnelle…

Dans ce contexte, il est capital pour les entreprises de savoir surmonter les chocs, de pouvoir rebondir face à l’inattendu, et d’être capable de se transformer pour s’adapter aux nouvelles composantes apportées par la crise.Être résilient apparaît donc aujourd’hui comme un facteur clé de succès, dans un monde de plus en plus en proie à des crises (sanitaires, économiques, sociales, etc.).

Si cette capacité peut être naturellement présente chez certains d’entre nous, il est important de souligner qu’elle peut s’acquérir et se développer à tout âge. L’acquisition de cette compétence est d’autant plus importante pour les dirigeants et managers, qui doivent non seulement réussir à limiter les impacts négatifs des crises auprès de leurs équipes, guider leurs collaborateurs dans les tumultes et les instabilités actuelles et à venir, mais aussi être capable d’innover pour rebondir et saisir de nouvelles opportunités.

Francis Boyer, conférencier, auteur et consultant en innovation managériale et Carola Gawehn, consultante RH, coach et formatrice pour Qualisocial nous proposent un éclairage nouveau sur ce sujet complexe dans ce guide qui contient des définitions, chiffres clés, analyses de enjeux et des moyens pour travailler sur sa résilience et celle de son équipe.