Mobilité partagée: 26 millions d’euros pour la startup niçoise Vulog

Vulog, cette startup niçoise spécialisée dans les technologies de mobilité partagée, vient d’annoncer un nouveau tour de table de 26 millions d’euros auprès de la Banque Européenne d’Investissement et de ses investisseurs historiques, à savoir Bpifrance via son fonds Ecotechnologies, ETF Partners, Frog Capital et Inven Capital. La startup avait déjà levé 17,5 millions d’euros en 2017.

Lancé en 2006 par David Emsellem et Georges Gallais, deux anciens ingénieurs de l’Inria, Vulog développe une solution SaaS de gestion des flottes des véhicules en partage, notamment les voitures, vélos scooters ou encore trottinettes. La startup s’adresse aux opérateurs de mobilité tout comme aux acteurs de l’automobile tels que Volkswagen, Kia Motors, Stellantis ou Mocean. Elle leur permet de lancer des services de mobilité partagée pour le grand public, que ce soit sous forme de réservation, d’abonnement ou en accès instantané.

«Réduire la place du véhicule personnel»

« Notre mission est claire : réduire la place du véhicule personnel dans les villes », commente Gregory Ducongé, CEO de Vulog. « Pour cela nous apportons des solutions pratiques, économiques et écologiques au grand public comme aux entreprises, ainsi que des outils opérationnels performants et intelligents aux opérateurs pour les accompagner vers l’optimisation et la rentabilité des services. » Vulog fournit également application qui permet aux utilisateurs de réserver une voiture et de la récupérer de manière autonome via leur smartphone.

La startup niçoise ambitionne désormais de lancer huit nouveaux projets de mobilité dans les trois prochains mois, notamment un premier projet à New York avec une flotte de vélos électriques en libre-service. « Ce financement marque notre volonté de soutenir des entreprises dont l’ambition est d’agir concrètement pour réduire notre impact environnemental, en particulier dans les secteurs qui émettent de grandes quantités de gaz à effet de serre tel que le transport », explique Gilles Schang, Directeur adjoint du pôle Ecotechnologies de Bpifrance. « Nous sommes convaincus qu’un tel changement ne pourra s’opérer sans innovation technologique : elle est clé dans la lutte contre les émissions carbone. »

Vulog : les données clés

Fondateurs: David Emsellem, Georges Gallais

Création: 2006

Siège social: Nice, France

Secteur: mobilité partagée

Activité: solution SaaS de gestion des flottes des véhicules en partage

Financement: 26 millions d’euros en janvier 2021 auprès de la Banque Européenne d’Investissement et de ses investisseurs historiques, à savoir Bpifrance via son fonds Ecotechnologies, ETF Partners, Frog Capital et Inven Capital.