Mobilité : Sharelock lève 4 millions d’euros auprès de Breega

2,7 millions de vélos ont été vendus en France en 2020, un chiffre en augmentation de 1,7% par rapport à 2019, selon la fédération Union Sport et cycle. Pourtant, les statistiques dénombrent 400 000 vélos volés par an en France. Une problématique qui a poussé la startup Sharelock à développer un système de cadenas connectés dans les villes. Elle lève aujourd’hui 4 millions d’euros auprès de Breega et la Banque des Territoires. Présente à Rouen et Sceaux, elle annonce également son lancement à Saint-Ouen.

Lancé en mai 2020 par Nicolas Louvet et Alexandre Molla, ancien général manager d’Uber Suisse, Sharelock conçoit des cadenas connectés qui s’intègrent au mobilier urbain (sur des potelets par exemple) et ne nécessitent pas de travaux ou de coûts pour la ville. La startup développe également une application à destination des utilisateurs, sur laquelle ils peuvent réserver un cadenas sur la carte jusqu’à 1 heure à l’avance. Si une tentative de vol ou de vandalisme survient, l’utilisateur reçoit une notification sur son portable. En cas de vol, Sharelock s’engage à déclencher automatiquement le remboursement d’une somme forfaitaire, jusqu’à 200 euros. L’entreprise souhaite ainsi résoudre les principaux inconvénients au vélo: le manque de stationnement et de sécurité.

« Le stationnement est au cœur du système vélo parce que les vélos restent immobiles plus de 95% du temps ! », explique Nicolas Louvet. « D’après nos études, résoudre, à grande échelle, le sujet du stationnement sécurisé, c’est garantir au minimum un doublement de la part modale vélo, une réelle opportunité d’impact massif dans nos villes ».

Un regain de la micro-mobilité

Le service proposé par Sharelock intervient alors que la mobilité urbaine et la micro-mobilité se déploient en masse. En 2019 déjà, les ventes de trottinettes électriques ont progressé de 105% en volume, selon une étude de BVA, un chiffre en croissance depuis la fin du confinement. Les régions financent par ailleurs davantage ces solutions depuis le déconfinement, à commencer par l’Île-de-France qui a débloqué 300 millions d’euros pour développer diverses solutions et ouvrir 650 kilomètres de pistes cyclables supplémentaires.

« Depuis le début de la pandémie, l’utilisation des vélos dans les villes a nettement augmenté », ajoute François Paulus, Founding-Partner chez Breega. « Trouver un endroit pour garer son vélo en toute sécurité, cependant, demeure toujours compliqué. La solution de Sharelock vient remédier à cela en proposant aux villes une solution simple. En outre, grâce à la data mobilité récoltée via son application, Sharelock permettra aux villes de mieux comprendre et cartographier les besoins de leurs habitants. C’est quelque chose de très nouveau ».

La startup ambitionne désormais d’enrichir son équipe composée aujourd’hui de 10 personnes et d’accélérer la production de ses cadenas dans une phase industrielle. Sharelock entend également déployer son système dans de nouvelles communes d’Île-de-France au cours des prochains mois.

Sharelock : les données clés

Fondateurs : Nicolas Louvet et Alexandre Molla

Création : 2020

Siège social : Paris, Île-de-France

Secteur : mobilité, transport

Activité : système de cadenas connectés dans les villes

Financement : 4 millions d’euros auprès de Breega et la Banque des Territoires.